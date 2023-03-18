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"التقاعد" مستمرة في تنفيذ أعمالها "عن بُعد".. ومعاشات التقاعد ستُصرف في تاريخها المعتاد "25 مارس"

في إطار ما تعيشه بلادنا من إجراءات احترازية تجاه فايروس كرونا (كوفيد-19)، وضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتوجيهات القيادة الهادفة للحفاظ على سلامة الجميع من خلال تنفيذ العمل (عن بُعد)، وإغلاق جميع الفروع، فإن المؤسسة تؤكد أنه تم تفعيل العمل عن بُعد لموظفي وموظفات المؤسسة بشكل مباشر، مع الالتزام بتقديم جميع خدماتها بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو عبر مركز الاتصال 920014000 و8001248889، أو حسابها التفاعلي للعناية بالعملاء على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @PPA_Care.

ويعمل المختصون في المنصات والمسارات المختلفة كافة على إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وتلقي استفساراتهم، والإجابة عنها، والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم، ومعالجتها من قِبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، وذلك على مدار الأسبوع، من الساعة الـ7 صباحًا حتى الـ12 ليلاً، من خلال حساب العناية بالعملاء على (تويتر)، أو بالاتصال هاتفيًّا على مركز الاتصال من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ8 مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الـ1 ظهرًا حتى الـ8 مساء يومَيْ الجمعة والسبت.

وعلى صعيد آخر، تؤكد المؤسسة أن المعاشات التقاعدية سيتم إيداعها في وقتها الرسمي يوم 25 مارس.

وتدعو المؤسسة عملاءها كافة إلى الالتزام باتباع تعليمات وزارة الصحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.

المؤسسة العامة للتقاعد فيروس كورونا الجديد المؤسسة العامة للتقاعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد" مستمرة في تنفيذ أعمالها "عن بُعد".. ومعاشات التقاعد ستُصرف في تاريخها المعتاد "25 مارس"
سبق

في إطار ما تعيشه بلادنا من إجراءات احترازية تجاه فايروس كرونا (كوفيد-19)، وضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتوجيهات القيادة الهادفة للحفاظ على سلامة الجميع من خلال تنفيذ العمل (عن بُعد)، وإغلاق جميع الفروع، فإن المؤسسة تؤكد أنه تم تفعيل العمل عن بُعد لموظفي وموظفات المؤسسة بشكل مباشر، مع الالتزام بتقديم جميع خدماتها بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو عبر مركز الاتصال 920014000 و8001248889، أو حسابها التفاعلي للعناية بالعملاء على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @PPA_Care.

ويعمل المختصون في المنصات والمسارات المختلفة كافة على إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وتلقي استفساراتهم، والإجابة عنها، والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم، ومعالجتها من قِبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، وذلك على مدار الأسبوع، من الساعة الـ7 صباحًا حتى الـ12 ليلاً، من خلال حساب العناية بالعملاء على (تويتر)، أو بالاتصال هاتفيًّا على مركز الاتصال من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ8 مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الـ1 ظهرًا حتى الـ8 مساء يومَيْ الجمعة والسبت.

وعلى صعيد آخر، تؤكد المؤسسة أن المعاشات التقاعدية سيتم إيداعها في وقتها الرسمي يوم 25 مارس.

وتدعو المؤسسة عملاءها كافة إلى الالتزام باتباع تعليمات وزارة الصحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:19 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:34 PM

"التقاعد" مستمرة في تنفيذ أعمالها "عن بُعد".. ومعاشات التقاعد ستُصرف في تاريخها المعتاد "25 مارس"

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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في إطار ما تعيشه بلادنا من إجراءات احترازية تجاه فايروس كرونا (كوفيد-19)، وضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتوجيهات القيادة الهادفة للحفاظ على سلامة الجميع من خلال تنفيذ العمل (عن بُعد)، وإغلاق جميع الفروع، فإن المؤسسة تؤكد أنه تم تفعيل العمل عن بُعد لموظفي وموظفات المؤسسة بشكل مباشر، مع الالتزام بتقديم جميع خدماتها بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو عبر مركز الاتصال 920014000 و8001248889، أو حسابها التفاعلي للعناية بالعملاء على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) @PPA_Care.

ويعمل المختصون في المنصات والمسارات المختلفة كافة على إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وتلقي استفساراتهم، والإجابة عنها، والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم، ومعالجتها من قِبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، وذلك على مدار الأسبوع، من الساعة الـ7 صباحًا حتى الـ12 ليلاً، من خلال حساب العناية بالعملاء على (تويتر)، أو بالاتصال هاتفيًّا على مركز الاتصال من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ8 مساء من الأحد إلى الخميس، ومن الـ1 ظهرًا حتى الـ8 مساء يومَيْ الجمعة والسبت.

وعلى صعيد آخر، تؤكد المؤسسة أن المعاشات التقاعدية سيتم إيداعها في وقتها الرسمي يوم 25 مارس.

وتدعو المؤسسة عملاءها كافة إلى الالتزام باتباع تعليمات وزارة الصحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة ذويهم، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.

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