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بعد إزالة المخلفات.. مرمى "شرائع 9" بمكة يتحوّل لمكان للسيارات الخربة!

وسط مطالبات من الأهالي بتطبيق الأنظمة ونظافة المكان

استبشر أهالي "مخطط الشرائع 9" بمكة المكرمة تخليصهم من مرمى النفايات والمخلفات الواقع بمقربة منهم مؤخراً من قِبل أمانة العاصمة المقدسة التي تجاوبت أخيراً مع مطالبهم في ذلك الشأن منذ سنوات، إلا أن المكان نفسه تحوّل في عشية وضحاها إلى تجمُّع للسيارات الخربة التي تعمّد أصحاب الورش رميها فيه دون أدنى مسؤولية.

وأظهرت الصور التي تم تزويد "سبق" بها من قِبل السكان؛ اصطفاف السيارات الخربة في المكان ذاته، بعد أن تعمّد أصحاب الورش القريبة رميها فيه، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة تطبيق الأنظمة حيالهم ونظافة المكان قبل أن تتفاقم المشكلة، ويعود الموقع ذو المساحة الكبيرة إلى ما كان عليه بالأمس.

وكانت "سبق" نشرت في مثل ذلك التوقيت من العام الماضي معاناة سكان "مخطط 9" بالشرائع مع مرمى النفايات والمخلفات الواقع بمقربة من مخططهم تحت عنوان "شاهد.. كارثة بيئية تهدد مخطط 9 بشرائع مكة والأهالي يحمّلون الأمانة المسؤولية" https://sabq.org/HnYJsR، وأكد فيه الأهالي أن النفايات والمخلفات وتصاعد الروائح الكريهة أضحت تشكّل خطراً صحياً وبيئياً عليهم نظراً لاحتواء الموقع القريب منهم على النفايات العشوائية ومخلفات البناء والحيوانات النافقة، إلى جانب انتشار محال الورش والسيارات الخربة بجواره، قبل أن تقوم أمانة العاصمة المقدسة بنظافة المكان مؤخراً، وتعود لهم مشكلة أخرى تتمثل في تجمع السيارات الخربة وكأنه تم تهيئة المكان لتلك المركبات الخربة.

شاهد.. كارثة بيئية تهدد مخطط 9 بـ"شرائع مكة" والأهالي يحمّلون الأمانة المسؤولية

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بعد إزالة المخلفات.. مرمى "شرائع 9" بمكة يتحوّل لمكان للسيارات الخربة!
سبق

استبشر أهالي "مخطط الشرائع 9" بمكة المكرمة تخليصهم من مرمى النفايات والمخلفات الواقع بمقربة منهم مؤخراً من قِبل أمانة العاصمة المقدسة التي تجاوبت أخيراً مع مطالبهم في ذلك الشأن منذ سنوات، إلا أن المكان نفسه تحوّل في عشية وضحاها إلى تجمُّع للسيارات الخربة التي تعمّد أصحاب الورش رميها فيه دون أدنى مسؤولية.

وأظهرت الصور التي تم تزويد "سبق" بها من قِبل السكان؛ اصطفاف السيارات الخربة في المكان ذاته، بعد أن تعمّد أصحاب الورش القريبة رميها فيه، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة تطبيق الأنظمة حيالهم ونظافة المكان قبل أن تتفاقم المشكلة، ويعود الموقع ذو المساحة الكبيرة إلى ما كان عليه بالأمس.

وكانت "سبق" نشرت في مثل ذلك التوقيت من العام الماضي معاناة سكان "مخطط 9" بالشرائع مع مرمى النفايات والمخلفات الواقع بمقربة من مخططهم تحت عنوان "شاهد.. كارثة بيئية تهدد مخطط 9 بشرائع مكة والأهالي يحمّلون الأمانة المسؤولية" https://sabq.org/HnYJsR، وأكد فيه الأهالي أن النفايات والمخلفات وتصاعد الروائح الكريهة أضحت تشكّل خطراً صحياً وبيئياً عليهم نظراً لاحتواء الموقع القريب منهم على النفايات العشوائية ومخلفات البناء والحيوانات النافقة، إلى جانب انتشار محال الورش والسيارات الخربة بجواره، قبل أن تقوم أمانة العاصمة المقدسة بنظافة المكان مؤخراً، وتعود لهم مشكلة أخرى تتمثل في تجمع السيارات الخربة وكأنه تم تهيئة المكان لتلك المركبات الخربة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
11:04 PM
اخر تعديل
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
12:03 AM

بعد إزالة المخلفات.. مرمى "شرائع 9" بمكة يتحوّل لمكان للسيارات الخربة!

وسط مطالبات من الأهالي بتطبيق الأنظمة ونظافة المكان

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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استبشر أهالي "مخطط الشرائع 9" بمكة المكرمة تخليصهم من مرمى النفايات والمخلفات الواقع بمقربة منهم مؤخراً من قِبل أمانة العاصمة المقدسة التي تجاوبت أخيراً مع مطالبهم في ذلك الشأن منذ سنوات، إلا أن المكان نفسه تحوّل في عشية وضحاها إلى تجمُّع للسيارات الخربة التي تعمّد أصحاب الورش رميها فيه دون أدنى مسؤولية.

وأظهرت الصور التي تم تزويد "سبق" بها من قِبل السكان؛ اصطفاف السيارات الخربة في المكان ذاته، بعد أن تعمّد أصحاب الورش القريبة رميها فيه، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة تطبيق الأنظمة حيالهم ونظافة المكان قبل أن تتفاقم المشكلة، ويعود الموقع ذو المساحة الكبيرة إلى ما كان عليه بالأمس.

وكانت "سبق" نشرت في مثل ذلك التوقيت من العام الماضي معاناة سكان "مخطط 9" بالشرائع مع مرمى النفايات والمخلفات الواقع بمقربة من مخططهم تحت عنوان "شاهد.. كارثة بيئية تهدد مخطط 9 بشرائع مكة والأهالي يحمّلون الأمانة المسؤولية" https://sabq.org/HnYJsR، وأكد فيه الأهالي أن النفايات والمخلفات وتصاعد الروائح الكريهة أضحت تشكّل خطراً صحياً وبيئياً عليهم نظراً لاحتواء الموقع القريب منهم على النفايات العشوائية ومخلفات البناء والحيوانات النافقة، إلى جانب انتشار محال الورش والسيارات الخربة بجواره، قبل أن تقوم أمانة العاصمة المقدسة بنظافة المكان مؤخراً، وتعود لهم مشكلة أخرى تتمثل في تجمع السيارات الخربة وكأنه تم تهيئة المكان لتلك المركبات الخربة.

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