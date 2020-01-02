جامعة جدة تعتمد اللغة الصينية للتدريس

قررت إنشاء معهد لها

اعتمد مجلس جامعة جدة، في جلسته الأولى للعام 1441هـ، الخميس؛ اللغة الصينية لغةً ثانية للتدريس والأبحاث والنتاج العلمي بالجامعة.



عُقدت الجلسة برئاسة مدير الجامعة، د. عدنان الحميدان، وحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات المكلف، وأعضاء المجلس.



كما اعتمد المجلس إنشاء معهد اللغة الصينية بالجامعة، ومذكرة التفاهم مع جامعة ميشيغن الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأقرّ تعديل بعض سياسات وتعليمات الموارد الذاتية للجامعة، والقواعد التنفيذية للائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات، والقواعد التنفيذية بجامعة جدة، إضافة إلى اعتماده الحسابات الختامية والقوائم المالية لصندوق الطلاب للعام المالي 2018م.