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البرنامج السعودي لإعمار اليمن يشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة

"الواصل": المملكة نفذت حتى الآن (68) مشروعًا في (7) قطاعات أساسية

شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لأعمال الجزء الخاص بالشؤون الإنسانية والتنموية، ضمن مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة بجنيف خلال الفترة من 24 - 26 يونيو 2019 م .

وفي التفاصيل، ألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، كلمة المملكة، مشيرًا فيها إلى جهود المملكة التنموية في اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح المندوب الدائم أن المملكة أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة إستراتيجية تنموية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد السفير "الواصل" خلال النقاش العام، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على توفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين ودعم الاقتصاد اليمني.

وأشار المندوب الدائم إلى أن مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصلت حتى الآن إلى (68) مشروعًا، في (7) قطاعات أساسية شملت: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرنامج السعودي لإعمار اليمن يشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة
سبق

شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لأعمال الجزء الخاص بالشؤون الإنسانية والتنموية، ضمن مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة بجنيف خلال الفترة من 24 - 26 يونيو 2019 م .

وفي التفاصيل، ألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، كلمة المملكة، مشيرًا فيها إلى جهود المملكة التنموية في اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح المندوب الدائم أن المملكة أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة إستراتيجية تنموية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد السفير "الواصل" خلال النقاش العام، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على توفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين ودعم الاقتصاد اليمني.

وأشار المندوب الدائم إلى أن مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصلت حتى الآن إلى (68) مشروعًا، في (7) قطاعات أساسية شملت: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
11:57 PM

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة

"الواصل": المملكة نفذت حتى الآن (68) مشروعًا في (7) قطاعات أساسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جنيف
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شارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة لأعمال الجزء الخاص بالشؤون الإنسانية والتنموية، ضمن مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماعات المنعقدة بجنيف خلال الفترة من 24 - 26 يونيو 2019 م .

وفي التفاصيل، ألقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، كلمة المملكة، مشيرًا فيها إلى جهود المملكة التنموية في اليمن عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح المندوب الدائم أن المملكة أنشأت البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كمبادرة إستراتيجية تنموية تهدف إلى مساعدة الحكومة اليمنية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد السفير "الواصل" خلال النقاش العام، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على توفير فرص العمل للأشقاء اليمنيين ودعم الاقتصاد اليمني.

وأشار المندوب الدائم إلى أن مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وصلت حتى الآن إلى (68) مشروعًا، في (7) قطاعات أساسية شملت: الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية.

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