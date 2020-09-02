النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإصابات تعصف بالأهلي .. والفريق يواصل استعداداته لأبها

في مقدمتهم  "السومة"

أعلن نادي الأهلي غياب هداف الفريق عمر السومة عن المواجهتين المقبلتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للإصابة، مؤكدًا أيضًا نهاية الموسم بالنسبة لكل من محمد آل فتيل وسعيد المولد.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول عمر السومة عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى ليغيب على إثرها عن المواجهتين المقبلتين أمام أبها والرائد فيما سيكون جاهزًا للمشاركة في مواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتابع "أكدت الفحوص الطبية تعرض حارس مرمى الفريق الكروي الأول محمد العويس لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى ليتأكد غيابه عن مواجهة أبها المقبلة ".

وأضاف "كما تأكد غياب مدافع الفريق محمد آل فتيل عن مواجهتي أبها والرائد لتعرضه لتمدد بالرباط الجانبي للركبة اليمنى، وأيضًا تأكد غياب سعيد المولد عن مواجهات أبها والرائد والشرطة العراقي الأولى في دوري أبطال آسيا، لتعرضه لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالنادي، استعدادًا لمواجهة أبها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ (29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الإصابات تعصف بالأهلي .. والفريق يواصل استعداداته لأبها
سبق

أعلن نادي الأهلي غياب هداف الفريق عمر السومة عن المواجهتين المقبلتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للإصابة، مؤكدًا أيضًا نهاية الموسم بالنسبة لكل من محمد آل فتيل وسعيد المولد.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول عمر السومة عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى ليغيب على إثرها عن المواجهتين المقبلتين أمام أبها والرائد فيما سيكون جاهزًا للمشاركة في مواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتابع "أكدت الفحوص الطبية تعرض حارس مرمى الفريق الكروي الأول محمد العويس لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى ليتأكد غيابه عن مواجهة أبها المقبلة ".

وأضاف "كما تأكد غياب مدافع الفريق محمد آل فتيل عن مواجهتي أبها والرائد لتعرضه لتمدد بالرباط الجانبي للركبة اليمنى، وأيضًا تأكد غياب سعيد المولد عن مواجهات أبها والرائد والشرطة العراقي الأولى في دوري أبطال آسيا، لتعرضه لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالنادي، استعدادًا لمواجهة أبها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ (29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
11:46 PM

الإصابات تعصف بالأهلي .. والفريق يواصل استعداداته لأبها

في مقدمتهم  "السومة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
1,261

أعلن نادي الأهلي غياب هداف الفريق عمر السومة عن المواجهتين المقبلتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للإصابة، مؤكدًا أيضًا نهاية الموسم بالنسبة لكل من محمد آل فتيل وسعيد المولد.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول عمر السومة عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للقدم اليسرى ليغيب على إثرها عن المواجهتين المقبلتين أمام أبها والرائد فيما سيكون جاهزًا للمشاركة في مواجهات الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وتابع "أكدت الفحوص الطبية تعرض حارس مرمى الفريق الكروي الأول محمد العويس لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى ليتأكد غيابه عن مواجهة أبها المقبلة ".

وأضاف "كما تأكد غياب مدافع الفريق محمد آل فتيل عن مواجهتي أبها والرائد لتعرضه لتمدد بالرباط الجانبي للركبة اليمنى، وأيضًا تأكد غياب سعيد المولد عن مواجهات أبها والرائد والشرطة العراقي الأولى في دوري أبطال آسيا، لتعرضه لإصابة عضلية في العضلة الضامة للقدم اليسرى.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالنادي، استعدادًا لمواجهة أبها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ (29) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,497
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,649
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,191

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة