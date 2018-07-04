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الهلال الأحمر بجدة يكرم الزهراني والحربي

نظير جهودهما في تنسيق المشاركات وإنجاح موسم العمرة

كرمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة المتميزين من منسوبيها؛ حيث كُرّم مدير المشاركات بمحافظة جدة عبدالله سراج الزهراني؛ نظير جهوده بتنسيق المشاركات التي تجاوزت "1800" مشاركة بالمحافظة خلال الفترة السابقة من هذا العام، ومدير مركز إسعاف المطار "تركي عوض الحربي"؛ نظير جهوده ومنسوبي المركز عن الخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر بإنجاح موسم العمرة لهذا العام.

من جانبهم شكر المكرمون مدير إدارة الإسعاف بالمحافظة على تكريمهم وتوجيهاته التي كان لها الأثر الأكبر في تفوقهم بعد الله عز وجل.

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الهلال الأحمر بجدة يكرم الزهراني والحربي
سبق

كرمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة المتميزين من منسوبيها؛ حيث كُرّم مدير المشاركات بمحافظة جدة عبدالله سراج الزهراني؛ نظير جهوده بتنسيق المشاركات التي تجاوزت "1800" مشاركة بالمحافظة خلال الفترة السابقة من هذا العام، ومدير مركز إسعاف المطار "تركي عوض الحربي"؛ نظير جهوده ومنسوبي المركز عن الخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر بإنجاح موسم العمرة لهذا العام.

من جانبهم شكر المكرمون مدير إدارة الإسعاف بالمحافظة على تكريمهم وتوجيهاته التي كان لها الأثر الأكبر في تفوقهم بعد الله عز وجل.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
08:40 PM

الهلال الأحمر بجدة يكرم الزهراني والحربي

نظير جهودهما في تنسيق المشاركات وإنجاح موسم العمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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كرمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة المتميزين من منسوبيها؛ حيث كُرّم مدير المشاركات بمحافظة جدة عبدالله سراج الزهراني؛ نظير جهوده بتنسيق المشاركات التي تجاوزت "1800" مشاركة بالمحافظة خلال الفترة السابقة من هذا العام، ومدير مركز إسعاف المطار "تركي عوض الحربي"؛ نظير جهوده ومنسوبي المركز عن الخدمات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر بإنجاح موسم العمرة لهذا العام.

من جانبهم شكر المكرمون مدير إدارة الإسعاف بالمحافظة على تكريمهم وتوجيهاته التي كان لها الأثر الأكبر في تفوقهم بعد الله عز وجل.

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