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"سكني" يُطلق "نزل الحزم" في مدينة الرياض لتوفير 348 وحدة جديدة

بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية

أطلق برنامج "سكني" اليوم مشروع "نزل الحزم" الواقع غرب مدينة الرياض، وذلك لتوفير 348 شقة سكنية تحت الإنشاء بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية.

وأتاح "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًا من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط https://sakani.sa/offplan-projects/975 أو من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، استمرارًا لجهود البرنامج في ضخ وتسليم الوحدات السكنية بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي أن المشروع يُعد أحد المشاريع تحت الإنشاء المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تصل إلى 29 ألف متر مربع ضمن حي قائم مكتمل المرافق والخدمات التعليمية والصحية والحكومية والتجارية والمسطحات الخضراء، وبأسعار تبدأ من 417 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ 27 مشروعًا سكنيًّا، توفر نحو 33 ألف وحدة سكنية متنوعة، تتوزع معظمها في ضاحية الجوان، التي تمتد على مساحة 30 مليون متر مربع وتوفر نحو 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، ويمكن حجزها ومعاينتها إلكترونيًّا من خلال موقع وتطبيق "سكني" باستحقاق فوري وإجراءات سهلة ميسرة.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 106 مشروعات سكنية توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال للوحدة، ونحو 223 مخططًا سكنيًا توفّر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يُذكر أن "سكني" تمكن من خدمة أكثر من 175 ألف أسرة سعودية من بداية العام حتى أكتوبر 2021 منها أكثر من 149 ألف أسرة سكنت منازلها، ويقدم تطبيق وموقع "سكني" عددًا من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد" وإمكانية إصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، و"السوق العقاري" وغيرها من الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يُطلق "نزل الحزم" في مدينة الرياض لتوفير 348 وحدة جديدة
سبق

أطلق برنامج "سكني" اليوم مشروع "نزل الحزم" الواقع غرب مدينة الرياض، وذلك لتوفير 348 شقة سكنية تحت الإنشاء بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية.

وأتاح "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًا من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط https://sakani.sa/offplan-projects/975 أو من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، استمرارًا لجهود البرنامج في ضخ وتسليم الوحدات السكنية بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي أن المشروع يُعد أحد المشاريع تحت الإنشاء المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تصل إلى 29 ألف متر مربع ضمن حي قائم مكتمل المرافق والخدمات التعليمية والصحية والحكومية والتجارية والمسطحات الخضراء، وبأسعار تبدأ من 417 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ 27 مشروعًا سكنيًّا، توفر نحو 33 ألف وحدة سكنية متنوعة، تتوزع معظمها في ضاحية الجوان، التي تمتد على مساحة 30 مليون متر مربع وتوفر نحو 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، ويمكن حجزها ومعاينتها إلكترونيًّا من خلال موقع وتطبيق "سكني" باستحقاق فوري وإجراءات سهلة ميسرة.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 106 مشروعات سكنية توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال للوحدة، ونحو 223 مخططًا سكنيًا توفّر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يُذكر أن "سكني" تمكن من خدمة أكثر من 175 ألف أسرة سعودية من بداية العام حتى أكتوبر 2021 منها أكثر من 149 ألف أسرة سكنت منازلها، ويقدم تطبيق وموقع "سكني" عددًا من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد" وإمكانية إصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، و"السوق العقاري" وغيرها من الخدمات.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
06:09 PM

"سكني" يُطلق "نزل الحزم" في مدينة الرياض لتوفير 348 وحدة جديدة

بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق برنامج "سكني" اليوم مشروع "نزل الحزم" الواقع غرب مدينة الرياض، وذلك لتوفير 348 شقة سكنية تحت الإنشاء بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الأسر السعودية.

وأتاح "سكني" معاينة الوحدات وحجزها إلكترونيًا من خلال موقع وتطبيق "سكني" على الرابط https://sakani.sa/offplan-projects/975 أو من خلال زيارة مركز سكني الشامل بالرياض، استمرارًا لجهود البرنامج في ضخ وتسليم الوحدات السكنية بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي أن المشروع يُعد أحد المشاريع تحت الإنشاء المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تصل إلى 29 ألف متر مربع ضمن حي قائم مكتمل المرافق والخدمات التعليمية والصحية والحكومية والتجارية والمسطحات الخضراء، وبأسعار تبدأ من 417 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

وتشهد منطقة الرياض تنفيذ 27 مشروعًا سكنيًّا، توفر نحو 33 ألف وحدة سكنية متنوعة، تتوزع معظمها في ضاحية الجوان، التي تمتد على مساحة 30 مليون متر مربع وتوفر نحو 20 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، ويمكن حجزها ومعاينتها إلكترونيًّا من خلال موقع وتطبيق "سكني" باستحقاق فوري وإجراءات سهلة ميسرة.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 106 مشروعات سكنية توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة وبمتوسط أسعار 700 ألف ريال للوحدة، ونحو 223 مخططًا سكنيًا توفّر أكثر من 180 ألف أرض في غالبية مدن ومحافظات المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يُذكر أن "سكني" تمكن من خدمة أكثر من 175 ألف أسرة سعودية من بداية العام حتى أكتوبر 2021 منها أكثر من 149 ألف أسرة سكنت منازلها، ويقدم تطبيق وموقع "سكني" عددًا من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد" وإمكانية إصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، و"السوق العقاري" وغيرها من الخدمات.

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