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مصادر "سبق" : لا صحة لما تردد عن تغيير مواعيد منع التجول الحالية

الجهات الأمنية تحقق في الاعتداء على وافد بسلب أمواله ببيشة

كان يقود شاحنة لتوصيل المياه

فتحت الجهات الأمنية بمحافظة بيشة ملف تحقيق في ادعاءات وافد تعرُّضه يوم أمس للضرب والسلب بأحد المواقع شمال المحافظة.

وقال العامل إنه كان بالمحافظة، ويقود شاحنة لتوصيل المياه للمواطنين، متجهًا إلى أحد المواقع شمال بيشة، وفوجئ بشخص على جانب الطريق يطلب منه أن يتم توصيله معه، وبعد أن وافق صعد معه.

وأضاف بأنه عند دخوله أحد الشوارع الفرعية تهجم عليه، واعتدى عليه بآلة حادة، وسلب منه مبلغ 4000 ريال، كانت بمعيته، قبل أن يلوذ ذلك الشخص بالفرار؛ ما استدعى نقله لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.


وباشرت الجهات الأمنية الواقعة، واتخذت الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات.

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الجهات الأمنية تحقق في الاعتداء على وافد بسلب أمواله ببيشة
سبق

فتحت الجهات الأمنية بمحافظة بيشة ملف تحقيق في ادعاءات وافد تعرُّضه يوم أمس للضرب والسلب بأحد المواقع شمال المحافظة.

وقال العامل إنه كان بالمحافظة، ويقود شاحنة لتوصيل المياه للمواطنين، متجهًا إلى أحد المواقع شمال بيشة، وفوجئ بشخص على جانب الطريق يطلب منه أن يتم توصيله معه، وبعد أن وافق صعد معه.

وأضاف بأنه عند دخوله أحد الشوارع الفرعية تهجم عليه، واعتدى عليه بآلة حادة، وسلب منه مبلغ 4000 ريال، كانت بمعيته، قبل أن يلوذ ذلك الشخص بالفرار؛ ما استدعى نقله لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.


وباشرت الجهات الأمنية الواقعة، واتخذت الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
02:03 AM

الجهات الأمنية تحقق في الاعتداء على وافد بسلب أمواله ببيشة

كان يقود شاحنة لتوصيل المياه

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
825

فتحت الجهات الأمنية بمحافظة بيشة ملف تحقيق في ادعاءات وافد تعرُّضه يوم أمس للضرب والسلب بأحد المواقع شمال المحافظة.

وقال العامل إنه كان بالمحافظة، ويقود شاحنة لتوصيل المياه للمواطنين، متجهًا إلى أحد المواقع شمال بيشة، وفوجئ بشخص على جانب الطريق يطلب منه أن يتم توصيله معه، وبعد أن وافق صعد معه.

وأضاف بأنه عند دخوله أحد الشوارع الفرعية تهجم عليه، واعتدى عليه بآلة حادة، وسلب منه مبلغ 4000 ريال، كانت بمعيته، قبل أن يلوذ ذلك الشخص بالفرار؛ ما استدعى نقله لمستشفى الملك عبدالله لتلقي العلاج.


وباشرت الجهات الأمنية الواقعة، واتخذت الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات.

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