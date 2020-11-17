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الأخضر يبدأ استعداداته للقاء باراجواي

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته بعد الراحة التي منحت للاعبي الأخضر يوم أمس الجمعة، استعدادًا لمباراته الودية، يوم الثلاثاء المقبل، أمام منتخب باراجواي.

وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء. ثم تمرين الاستلام والتمرير قبل أن يقسم اللاعبين مجموعتين ليجري مناورة، حيث شارك لاعب خط عبدالله مادو في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

ويواصل الأخضر غدًا الأحد تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة السادسة مساءً.

المنتخب السعودي الأخضر السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يبدأ استعداداته للقاء باراجواي
سبق

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته بعد الراحة التي منحت للاعبي الأخضر يوم أمس الجمعة، استعدادًا لمباراته الودية، يوم الثلاثاء المقبل، أمام منتخب باراجواي.

وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء. ثم تمرين الاستلام والتمرير قبل أن يقسم اللاعبين مجموعتين ليجري مناورة، حيث شارك لاعب خط عبدالله مادو في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

ويواصل الأخضر غدًا الأحد تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة السادسة مساءً.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
11:09 PM

الأخضر يبدأ استعداداته للقاء باراجواي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته بعد الراحة التي منحت للاعبي الأخضر يوم أمس الجمعة، استعدادًا لمباراته الودية، يوم الثلاثاء المقبل، أمام منتخب باراجواي.

وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء. ثم تمرين الاستلام والتمرير قبل أن يقسم اللاعبين مجموعتين ليجري مناورة، حيث شارك لاعب خط عبدالله مادو في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

ويواصل الأخضر غدًا الأحد تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة السادسة مساءً.

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