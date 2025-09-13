بينها "مدرستي" .. 97 % من طلاب المدارس الأهلية استفادوا من المنصات

الوزارة: 57 مليون مشاهدة لقنوات عين على اليوتيوب أول أسبوعين

قالت وزارة التعليم إن 97 % من طلاب المدارس الأهلية استفادوا من المنصات التعليمية عن بُعد من بينها #منصة_مدرستي.

وكانت قد أشارت الوزارة إلى 57 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين على منصة اليوتيوب (لا تشمل مشاهدات البث الفضائي)، خلال أول أسبوعين من العام الدراسي.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر": شملت 16.128 ساعة عمل و1680 حصة دراسية و57 مليون مشاهدة و2520 ساعة بث فضائي مباشر.

وتابعت: بلغ عدد المستفيدين من خطة التدريب لـ #منصة_مدرستي 389 ألفاً.