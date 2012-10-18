"فيصل التخصصي" يُكَرّم منسوبيه بأول ماراثون افتراضي ويؤسس إدارةً لصحة وسلامة الموظفين

أطلق عدةَ مبادرات لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية لخلق مجتمع حيوي

كرّم المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة المهندس أحمد باضريس، 30 فائزًا وفائزة لأول ماراثون افتراضي جرى تنظيمه لجميع موظفي المستشفى في الرياض وفرعيه في جدة والمدينة المنورة خلال شهر سبتمبر الماضي؛ بهدف تعزيز جودة الحياة لمنسوبيه والتشجيع على ذلك.

وأعلن الدكتور "الفياض" أثناء حفل التكريم، عن تأسيس إدارة تُعنى بصحة وسلامة منسوبي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ تماشيًا مع أحد محاور رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بخلق مجتمع حيوي صحي وتعزيز جودة الحياة.

وكان مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث قد أطلق عدة مبادرات لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية وخلق نمط صحي ومحيط يوفر بيئة إيجابية جاذبة لمنسوبيه، من بينها مبادرة "التخصصي يتحرك" التي تَضمنت ماراثونًا افتراضيًّا خلال شهر سبتمبر الماضي.

وشملت شروط الماراثون تنفيذه خلال 15 يومًا، ويمكن للمتسابقين خلالها قطع مسافة 42.2كم مشيًا أو جريًا في أي مكان وزمان أثناء تلك المدة، باستخدام أي تطبيق على الجهاز المحمول أو ساعة إلكترونية أو جهاز مشي رياضي يقوم بحساب المسافة المقطوعة بالوقت، ومن ثم رفعها على منصة إلكترونية محددة، استنادًا إلى أنه يمكن للإنسان اكتساب عادة صحية إذا استمر عليها لمدة 15 يومًا أو أكثر بهدف تحفيز المشاركين وتمكينهم من تبني ممارسات صحية تعزز من جودة الحياة وحيويتها.

وشارك في الماراثون 987 موظفًا وموظفة، وأكمل السباق 679 متسابقًا ومتسابقة بنسبة 69% من المشاركين.. وجرى توزيع المتسابقين على خمس فئات عمرية وهي من 18 إلى 29 سنة، ومن 30 إلى 39 سنة، ومن 40 إلى 49 سنة، ومن 50 إلى 59 سنة، والفئة الخامسة فوق 60 سنة، ووزع الرجال والنساء كمجموعتين متنافستين منفصلتين على جميع الفئات العمرية الخمس.

وكرّم الدكتور "الفياض" 30 فائزًا وفائزة من جميع فروع المستشفى لكل فئة عمرية، 3 فائزين من الرجال و3 فائزين من النساء؛ مشيدًا بمن شاركوا في التنافس وساهموا في إنجاح المبادرة.