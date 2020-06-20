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ارتفاع طفيف لوفيات "كورونا" في إيطاليا.. تسجيل 49 حالة خلال يوم

الإصابات وصلت إلى 238.275

أفادت هيئة الدفاع المدني بإيطاليا اليوم السبت بتسجيل ارتفاع طفيف للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي.

وأضافت الهيئة بأن العدد العام للوفيات المسجّلة الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49 حالة، وبلغ حتى الآن 34610، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت أن الإصابات وصلت إلى 238275 حالة بعد توثيق 262 إصابة جديدة.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع طفيف لوفيات "كورونا" في إيطاليا.. تسجيل 49 حالة خلال يوم
سبق

أفادت هيئة الدفاع المدني بإيطاليا اليوم السبت بتسجيل ارتفاع طفيف للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي.

وأضافت الهيئة بأن العدد العام للوفيات المسجّلة الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49 حالة، وبلغ حتى الآن 34610، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت أن الإصابات وصلت إلى 238275 حالة بعد توثيق 262 إصابة جديدة.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
09:10 PM

ارتفاع طفيف لوفيات "كورونا" في إيطاليا.. تسجيل 49 حالة خلال يوم

الإصابات وصلت إلى 238.275

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت هيئة الدفاع المدني بإيطاليا اليوم السبت بتسجيل ارتفاع طفيف للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي.

وأضافت الهيئة بأن العدد العام للوفيات المسجّلة الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 49 حالة، وبلغ حتى الآن 34610، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت أن الإصابات وصلت إلى 238275 حالة بعد توثيق 262 إصابة جديدة.

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