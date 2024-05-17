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كورونا يواصل.. إصابات جديدة بالفيروس في ماليزيا والفلبين

لترفع إجمالي المصابين بكوالالمبور إلى 6894 ومانيلا إلى 12513

سجلت ماليزيا، اليوم، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 113.

يأتي ذلك فيما سجلت الفلبين 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع وفيات.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية بأنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 12513 معظمها في العاصمة مانيلا؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 824؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2635.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا يواصل.. إصابات جديدة بالفيروس في ماليزيا والفلبين
سبق

سجلت ماليزيا، اليوم، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 113.

يأتي ذلك فيما سجلت الفلبين 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع وفيات.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية بأنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 12513 معظمها في العاصمة مانيلا؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 824؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2635.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
01:09 PM

كورونا يواصل.. إصابات جديدة بالفيروس في ماليزيا والفلبين

لترفع إجمالي المصابين بكوالالمبور إلى 6894 ومانيلا إلى 12513

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ماليزيا، اليوم، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 6894.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 113.

يأتي ذلك فيما سجلت الفلبين 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع وفيات.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية بأنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 12513 معظمها في العاصمة مانيلا؛ في حين وصل عدد الوفيات إلى 824؛ مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 2635.

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