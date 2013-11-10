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هروب مريض نفسياً من مستشفى الصحة بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه

بعد أن تم إيداعه بها عن طريق الجهات الأمنية

تواصل أسرة مريض نفسياً هرب من مستشفى الصحة النفسية بمكة المكرمة؛ بحثها عنه منذ أربعة عشر يوماً، بعد أن تم إيداعه المستشفى عن طريق الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" من أسرة المريض نفسياً ويدعى "عبد الله بن علي الحربي" البالغ من العمر 25 عاماً، فإن قصة دخوله المستشفى تعود إلى ما قبل أربعة عشر يوماً، عندما استدعت والدته الجهات الأمنية، الذين حضروا على الفور لمنزله بـ"قرية الزلال"، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر بمكة المكرمة.


وعند مراجعة أسرته المستشفى في اليوم نفسه فوجئت بعدم وجوده، حيث أفاد المستشفى -بحسب أسرته- أنه هرب قبل أن يخضع للتنويم ولم يتمكنوا من الإمساك به.

وأشارت أسرته إلى أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تجد أي أثر له، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وكان يرتدي ثوباً وهو أسمر البشرة وشعر رأسه كثيف، محملين المستشفى مسؤولية فقدانه.

وناشدت أسرته من يملك معلومات عن ابنها، أو يتعرف عليه أن يتواصل معها على الرقم 0564442133، أو يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.

مستشفى الصحة النفسية بمكة المكرمة الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هروب مريض نفسياً من مستشفى الصحة بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه
سبق

تواصل أسرة مريض نفسياً هرب من مستشفى الصحة النفسية بمكة المكرمة؛ بحثها عنه منذ أربعة عشر يوماً، بعد أن تم إيداعه المستشفى عن طريق الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" من أسرة المريض نفسياً ويدعى "عبد الله بن علي الحربي" البالغ من العمر 25 عاماً، فإن قصة دخوله المستشفى تعود إلى ما قبل أربعة عشر يوماً، عندما استدعت والدته الجهات الأمنية، الذين حضروا على الفور لمنزله بـ"قرية الزلال"، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر بمكة المكرمة.


وعند مراجعة أسرته المستشفى في اليوم نفسه فوجئت بعدم وجوده، حيث أفاد المستشفى -بحسب أسرته- أنه هرب قبل أن يخضع للتنويم ولم يتمكنوا من الإمساك به.

وأشارت أسرته إلى أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تجد أي أثر له، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وكان يرتدي ثوباً وهو أسمر البشرة وشعر رأسه كثيف، محملين المستشفى مسؤولية فقدانه.

وناشدت أسرته من يملك معلومات عن ابنها، أو يتعرف عليه أن يتواصل معها على الرقم 0564442133، أو يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
07:26 PM

هروب مريض نفسياً من مستشفى الصحة بمكة.. وأسرته تناشد البحث عنه

بعد أن تم إيداعه بها عن طريق الجهات الأمنية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
13
18,945

تواصل أسرة مريض نفسياً هرب من مستشفى الصحة النفسية بمكة المكرمة؛ بحثها عنه منذ أربعة عشر يوماً، بعد أن تم إيداعه المستشفى عن طريق الجهات الأمنية.

وفي التفاصيل كما حصلت عليها "سبق" من أسرة المريض نفسياً ويدعى "عبد الله بن علي الحربي" البالغ من العمر 25 عاماً، فإن قصة دخوله المستشفى تعود إلى ما قبل أربعة عشر يوماً، عندما استدعت والدته الجهات الأمنية، الذين حضروا على الفور لمنزله بـ"قرية الزلال"، ومن ثم تم نقله إلى مستشفى الصحة النفسية بالزاهر بمكة المكرمة.


وعند مراجعة أسرته المستشفى في اليوم نفسه فوجئت بعدم وجوده، حيث أفاد المستشفى -بحسب أسرته- أنه هرب قبل أن يخضع للتنويم ولم يتمكنوا من الإمساك به.

وأشارت أسرته إلى أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تجد أي أثر له، حيث يعاني اعتلالات نفسية، وكان يرتدي ثوباً وهو أسمر البشرة وشعر رأسه كثيف، محملين المستشفى مسؤولية فقدانه.

وناشدت أسرته من يملك معلومات عن ابنها، أو يتعرف عليه أن يتواصل معها على الرقم 0564442133، أو يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية.

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