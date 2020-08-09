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السودان يرفض المشاركة في مفاوضات سد النهضة غداً

رهن العودة بالتزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها

أعلن السودان اليوم (الأحد) رفضه المشاركة في مفاوضات سد النهضة التي من المقرر أن تعقد غداً.

وأكد مصدر حكومي سوداني لقناة "الحدث"، أن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

وبين أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.

وذكر المصدر أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.


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السودان يرفض المشاركة في مفاوضات سد النهضة غداً
سبق

أعلن السودان اليوم (الأحد) رفضه المشاركة في مفاوضات سد النهضة التي من المقرر أن تعقد غداً.

وأكد مصدر حكومي سوداني لقناة "الحدث"، أن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

وبين أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.

وذكر المصدر أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.


09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
08:35 PM

السودان يرفض المشاركة في مفاوضات سد النهضة غداً

رهن العودة بالتزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن السودان اليوم (الأحد) رفضه المشاركة في مفاوضات سد النهضة التي من المقرر أن تعقد غداً.

وأكد مصدر حكومي سوداني لقناة "الحدث"، أن الخرطوم ترفض العودة للمفاوضات من دون التزام أديس أبابا بالأجندة المتفق عليها.

وبين أن الأجندة المتفق عليها تنحصر في قواعد الملء والتشغيل للسد.

وذكر المصدر أن الوسيط الإفريقي طرح العودة للتفاوض ومناقشة التحفظات خلال المناقشات، وهو المقترح الذي رفضه السودان.


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