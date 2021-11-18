"بدر بن سعود" يلتقي مسؤولي جمعية "زمزم" للخدمات الصحية

لمناقشة المشاركة في يوم التطوع العالمي

التقى مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد، في مكتبه، بالحرم المكي الشريف، اليوم الإثنين، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "زمزم" للخدمات الصحية التطوعية الدكتور عبدالله بن نفيع المطرفي.

كما استقبل منسوبي الجمعية: الدكتور محمد خليفة، وعادل المحمادي، وأحمد مليباري. وجرى خلال المقابلة مناقشة سبل التعاون المشترك لخدمة وراحة ضيوف وزوار بيت الله الحرام، وطبيعة المشاركة في يوم التطوع العالمي، الخميس، الموافق ٥ ديسمبر، ٨ ربيع الآخر، تحت شعار "التطوع أمن وعبادة".

وتقرر تنظيم فعالية تطوعية خاصة بالمناسبة، بالتنسيق والتشاور بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.