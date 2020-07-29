النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد القدم ينفي صحة المنشور المتضمن رصدًا لبطولات الأندية

قال إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية

أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا صحة للمنشور الذي تم تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها :"يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد القدم ينفي صحة المنشور المتضمن رصدًا لبطولات الأندية
سبق

أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا صحة للمنشور الذي تم تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها :"يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:25 PM
اخر تعديل
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:55 PM

اتحاد القدم ينفي صحة المنشور المتضمن رصدًا لبطولات الأندية

قال إنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
340

أوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه لا صحة للمنشور الذي تم تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها :"يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه لا صحة للمنشور الذي يجري تداوله والمتضمن رصدًا لبطولات الأندية، ويؤكد في هذا الإطار أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية المتبعة مع الجهات الرسمية بشأن الاستغلال غير المشروع لشعار واسم الاتحاد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,535
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,079
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,281

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة