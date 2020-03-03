أكثر من 8000 مُقدم طلب على الموقع الإلكتروني الرسمي لدورة الألعاب السعودية

مع إغلاق التسجيل للدورة

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية اليوم الثلاثاء عن تسجيل أكثر من 8 آلاف مُقدم طلب للمشاركة في منافسات دورة الألعاب السعودية مع إغلاق باب التسجيل أمس الاثنين.

وكشف مدير الدورة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أن كل منطقة من المناطق الـ13 المشاركة ستقيم تصفيات تأهيلية لترشيح المواهب الاستثنائية للحدث الأكبر بالرياض، معبراً عن سعادته وفخره بهذا الرقم الكبير الذي يعكس وعي الشعب السعودي تجاه الألعاب المختلفة.

وقال: "نهدف من خلال الدورة التي تقام بداية من 23 مارس الجاري وحتى الأول من أبريل المقبل بمدينة الرياض تحت تنظيم وإشراف اللجنة الأولمبية العربية السعودية إلى منح الفرصة للمحترفين من أجل تكثيف التدريبات وأن يكونوا على أتم الجاهزية لاستحقاقاتهم المقبلة"، مضيفاً: "كما نسعى لاكتشاف أبطال الغد وإعدادهم لتحقيق المجد الأولمبي تحت اسم المملكة في كافة المحافل العالمية".

الجدير بالذكر أن المشاركين سيتنافسون في 40 لعبة على مدى عشرة أيام في 17 موقع وهي: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، جامعة الملك سعود، مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، ملعب الأمير فيصل بن فهد، مركز الملك عبدالله المالي، الجنادرية، إسطبلات الخالدية، نادي الرياض، ملاعب الرياض للغولف، مركز تدريب الأمن العام، منتجع نوفا، مركز المرتجز للفروسية، مركز الجوهرة السوداء للبلياردو، سارينا سيفس، نادي الهلال، نادي النصر، ونادي الشباب.