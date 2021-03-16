"صحة مكة" تنفي وجود دوريات أمنية وفِرق إسعافية داخل "مركز الشرائع"

أكدت أنه لا صحة لمقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي

نفت صحة مكة المكرمة المقطع الصوتي المتداوَل حول فيديو، يُظهر وجود دوريات أمنية وفِرق إسعافية داخل مركز صحي الشرائع بمخطط 7، الذي أُرفق معه مقطع آخر صوتي على لسان أحد الأشخاص، يفيد بأن سبب التجمع الذي في مقطع الفيديو هو مقيم عربي مصاب بفيروس كورونا، وعند اكتشاف الفيروس تم إحضاره بالقوة الجبرية عن طريق الجهات الأمنية والفرق الإسعافية، وبرفقته أسرته. وقالت "صحة مكة" لـ"سبق" إن المقطع غير صحيح.

وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله أمس السبت حول وجود دوريات أمنية ومركبات تتبع لصحة مكة في مركز صحي الشرائع.