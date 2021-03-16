النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة مكة" تنفي وجود دوريات أمنية وفِرق إسعافية داخل "مركز الشرائع"

أكدت أنه لا صحة لمقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي

نفت صحة مكة المكرمة المقطع الصوتي المتداوَل حول فيديو، يُظهر وجود دوريات أمنية وفِرق إسعافية داخل مركز صحي الشرائع بمخطط 7، الذي أُرفق معه مقطع آخر صوتي على لسان أحد الأشخاص، يفيد بأن سبب التجمع الذي في مقطع الفيديو هو مقيم عربي مصاب بفيروس كورونا، وعند اكتشاف الفيروس تم إحضاره بالقوة الجبرية عن طريق الجهات الأمنية والفرق الإسعافية، وبرفقته أسرته. وقالت "صحة مكة" لـ"سبق" إن المقطع غير صحيح.

وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله أمس السبت حول وجود دوريات أمنية ومركبات تتبع لصحة مكة في مركز صحي الشرائع.

مكة المكرمة وزارة الصحة صحة مكة مركز صحي الشرائع فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة مكة" تنفي وجود دوريات أمنية وفِرق إسعافية داخل "مركز الشرائع"
سبق

نفت صحة مكة المكرمة المقطع الصوتي المتداوَل حول فيديو، يُظهر وجود دوريات أمنية وفِرق إسعافية داخل مركز صحي الشرائع بمخطط 7، الذي أُرفق معه مقطع آخر صوتي على لسان أحد الأشخاص، يفيد بأن سبب التجمع الذي في مقطع الفيديو هو مقيم عربي مصاب بفيروس كورونا، وعند اكتشاف الفيروس تم إحضاره بالقوة الجبرية عن طريق الجهات الأمنية والفرق الإسعافية، وبرفقته أسرته. وقالت "صحة مكة" لـ"سبق" إن المقطع غير صحيح.

وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله أمس السبت حول وجود دوريات أمنية ومركبات تتبع لصحة مكة في مركز صحي الشرائع.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
10:31 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:29 AM

"صحة مكة" تنفي وجود دوريات أمنية وفِرق إسعافية داخل "مركز الشرائع"

أكدت أنه لا صحة لمقطع فيديو جرى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
7,266

نفت صحة مكة المكرمة المقطع الصوتي المتداوَل حول فيديو، يُظهر وجود دوريات أمنية وفِرق إسعافية داخل مركز صحي الشرائع بمخطط 7، الذي أُرفق معه مقطع آخر صوتي على لسان أحد الأشخاص، يفيد بأن سبب التجمع الذي في مقطع الفيديو هو مقيم عربي مصاب بفيروس كورونا، وعند اكتشاف الفيروس تم إحضاره بالقوة الجبرية عن طريق الجهات الأمنية والفرق الإسعافية، وبرفقته أسرته. وقالت "صحة مكة" لـ"سبق" إن المقطع غير صحيح.

وكان مقطع الفيديو قد تم تداوله أمس السبت حول وجود دوريات أمنية ومركبات تتبع لصحة مكة في مركز صحي الشرائع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,544
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,601

المقالات

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة