#الشورى يطالب "العقاري" ببرامج تيسّر استفادة الأسر الضمانية

دعا إلى التنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر لتوحيد شروطها

طالب مجلس #الشورى اليوم، الصندوق العقاري، بالعمل على إيجاد برامج تيسّر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة شمول برنامج التمويل المدعوم للمقترضين من الصندوق من الشرائح كافة وفق آلية تضمن العدالة الاجتماعية، وبما يضمن التزام الصندوق بنظامه الأساس.

كما طالب المجلس، الصندوق، بالتنسيق مع جهات التمويل للقرض غير المباشر في توحيد شروطها بما يضمن الاستفادة العادلة لكل شرائح المواطنين المحولين على هذا النظام، وأن يضمن تقريره القادم إيضاحاً عن أهدافه الكمية والنوعية لتلبية الطلب على القروض، وإيضاح آلية العمل المشتركة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الوطني.

وفي مستهل جلسته، اليوم، أكد #الشورى ما جاء في قراره السابق الذي ينص على تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بين جميع مناطق المملكة.

ووافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، ومشروع البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، الملحقين والمكملين للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية.