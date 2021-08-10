دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين إلى الاستفادة من خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج إلكترونياً، والخدمات الأخرى المتوافرة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر". وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، إنه بإمكان المواطن بعد تسجيل عقد قرانه في وزارة العدل طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة إلى عنوانه الوطني في منصة أبشر، من خلال البريد السعودي، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

"الأحوال المدنية" تدعو المواطنين إلى الاستفادة من خدمة إصدار سجل الأسرة للزوج إلكترونياً عبدالله البرقاوي سبق 2021-08-10 دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين إلى الاستفادة من خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج إلكترونياً، والخدمات الأخرى المتوافرة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".



وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، إنه بإمكان المواطن بعد تسجيل عقد قرانه في وزارة العدل طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة إلى عنوانه الوطني في منصة أبشر، من خلال البريد السعودي، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443 08:17 PM

"الأحوال المدنية" تدعو المواطنين إلى الاستفادة من خدمة إصدار سجل الأسرة للزوج إلكترونياً





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دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين إلى الاستفادة من خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج إلكترونياً، والخدمات الأخرى المتوافرة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".



وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، إنه بإمكان المواطن بعد تسجيل عقد قرانه في وزارة العدل طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة إلى عنوانه الوطني في منصة أبشر، من خلال البريد السعودي، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية.