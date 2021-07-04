النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

وزير الخارجية المصري يتوجه لنيويورك للتحضير لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

"شكري" يعقد سلسلة لقاءات مكثفة للتأكيد على موقف القاهرة من الأزمة

توجّه وزير الخارجية المصر سامح شكري، اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك، في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقررة في 8 يوليو؛ لبحث أزمة مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، التي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، أنه من المقرر أن يعقد "شكري" خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة؛ لإعادة التأكيد على موقف بلاده تجاه قضية سد النهضة.

وتطالب مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بشكل يحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الخارجية المصري يتوجه لنيويورك للتحضير لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة
سبق

توجّه وزير الخارجية المصر سامح شكري، اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك، في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقررة في 8 يوليو؛ لبحث أزمة مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، التي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، أنه من المقرر أن يعقد "شكري" خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة؛ لإعادة التأكيد على موقف بلاده تجاه قضية سد النهضة.

وتطالب مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بشكل يحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:41 PM

وزير الخارجية المصري يتوجه لنيويورك للتحضير لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

"شكري" يعقد سلسلة لقاءات مكثفة للتأكيد على موقف القاهرة من الأزمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,093

توجّه وزير الخارجية المصر سامح شكري، اليوم الأحد، إلى مدينة نيويورك، في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقررة في 8 يوليو؛ لبحث أزمة مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، التي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان، أنه من المقرر أن يعقد "شكري" خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة؛ لإعادة التأكيد على موقف بلاده تجاه قضية سد النهضة.

وتطالب مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بشكل يحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة