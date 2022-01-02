وقال الحساب، في تغريدة له، إن اضطراب الوزن والنوم وقلة التواصل مع الأصدقاء والانزواء وحب الوحدة عوامل تشير إلى الإصابة بالاكتئاب الموسمي ويحتاج المصاب به إلى المساعدة.

"الصحة": إذا اختفى صاحبك وقل تواصله.. قف بجانبه فقد يكون يعاني هذا المرض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-02 حذّر حساب "عش بصحة"؛ المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة، مما وُصف بالاكتئاب الموسمي. وقال الحساب، في تغريدة له، إن اضطراب الوزن والنوم وقلة التواصل مع الأصدقاء والانزواء وحب الوحدة عوامل تشير إلى الإصابة بالاكتئاب الموسمي ويحتاج المصاب به إلى المساعدة. وأضاف: "إذا اختفى صاحبك.. وقل تواصله معك.. وبدأ يضطرب وزنه ونومه.. قد تكون بداية أعراض اكتئاب موسمي.. قف بجانبه وساعده".

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 11:01 AM

"الصحة": إذا اختفى صاحبك وقل تواصله.. قف بجانبه فقد يكون يعاني هذا المرض كشفت عن عدد من الأعراض الأخرى منها "اضطراب الوزن والنوم وحب الوحدة"





A A A





18 مشاركة

حذّر حساب "عش بصحة"؛ المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة، مما وُصف بالاكتئاب الموسمي.

وقال الحساب، في تغريدة له، إن اضطراب الوزن والنوم وقلة التواصل مع الأصدقاء والانزواء وحب الوحدة عوامل تشير إلى الإصابة بالاكتئاب الموسمي ويحتاج المصاب به إلى المساعدة.

وأضاف: "إذا اختفى صاحبك.. وقل تواصله معك.. وبدأ يضطرب وزنه ونومه.. قد تكون بداية أعراض اكتئاب موسمي.. قف بجانبه وساعده".