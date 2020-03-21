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صندوق النقد الدولي يتوقّع أثرًا شديدًا لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل مؤقت

طالب بتنسيق كبير بين الدول للحدّ من انتشار الفيروس

أعلن رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية بصندوق النقد الدولي، مارتن مويلايزن، اليوم؛ أن وَقْع جائحة فيروس كورونا العالمية سيكون شديدًا، لكنها جاءت عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة؛ مما سيسمح للاقتصاد العالمي بامتصاص الصدمة الحالية.

وأوضح مويلايزن في تصريح صحفي أن الهدف الرئيس للحكومات ينبغي أن يتمثّل في الحدّ من انتشار الفيروس بطريقة تبثّ الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

وقال إن البنوك والحكومات اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة لتوفير السيولة للأسواق وتيسير استمرار عملها ربما بأكثر مما كنّا نحتاج، لكن مثل هذه الخطوات ينبغي تنسيقها عالميًّا لتعظيم أثرها.

وأضاف المسؤول بصندوق النقد الدولي: "كلما كانت ردود الأفعال الصحية حيال الأزمة أفضل تنظيمًا وأكثر تنسيقًا؛ كانت إمكانية عودة الثقة أسرعَ".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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صندوق النقد الدولي يتوقّع أثرًا شديدًا لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل مؤقت
سبق

أعلن رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية بصندوق النقد الدولي، مارتن مويلايزن، اليوم؛ أن وَقْع جائحة فيروس كورونا العالمية سيكون شديدًا، لكنها جاءت عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة؛ مما سيسمح للاقتصاد العالمي بامتصاص الصدمة الحالية.

وأوضح مويلايزن في تصريح صحفي أن الهدف الرئيس للحكومات ينبغي أن يتمثّل في الحدّ من انتشار الفيروس بطريقة تبثّ الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

وقال إن البنوك والحكومات اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة لتوفير السيولة للأسواق وتيسير استمرار عملها ربما بأكثر مما كنّا نحتاج، لكن مثل هذه الخطوات ينبغي تنسيقها عالميًّا لتعظيم أثرها.

وأضاف المسؤول بصندوق النقد الدولي: "كلما كانت ردود الأفعال الصحية حيال الأزمة أفضل تنظيمًا وأكثر تنسيقًا؛ كانت إمكانية عودة الثقة أسرعَ".

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:14 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
10:56 AM

صندوق النقد الدولي يتوقّع أثرًا شديدًا لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل مؤقت

طالب بتنسيق كبير بين الدول للحدّ من انتشار الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية بصندوق النقد الدولي، مارتن مويلايزن، اليوم؛ أن وَقْع جائحة فيروس كورونا العالمية سيكون شديدًا، لكنها جاءت عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة؛ مما سيسمح للاقتصاد العالمي بامتصاص الصدمة الحالية.

وأوضح مويلايزن في تصريح صحفي أن الهدف الرئيس للحكومات ينبغي أن يتمثّل في الحدّ من انتشار الفيروس بطريقة تبثّ الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

وقال إن البنوك والحكومات اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة لتوفير السيولة للأسواق وتيسير استمرار عملها ربما بأكثر مما كنّا نحتاج، لكن مثل هذه الخطوات ينبغي تنسيقها عالميًّا لتعظيم أثرها.

وأضاف المسؤول بصندوق النقد الدولي: "كلما كانت ردود الأفعال الصحية حيال الأزمة أفضل تنظيمًا وأكثر تنسيقًا؛ كانت إمكانية عودة الثقة أسرعَ".

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