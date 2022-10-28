"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح

"الفارس": يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد كمية (655) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يناير- أبريل 2022).

وصرّح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد (11) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.. يُذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (2.1) مليون طن، إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية (576) ألف طن.