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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح

"الفارس": يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد كمية (655) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يناير- أبريل 2022).

وصرّح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد (11) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.. يُذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (2.1) مليون طن، إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية (576) ألف طن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد كمية (655) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يناير- أبريل 2022).

وصرّح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد (11) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.. يُذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (2.1) مليون طن، إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية (576) ألف طن.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
10:14 AM

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح

"الفارس": يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد كمية (655) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يناير- أبريل 2022).

وصرّح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس بأن الكمية المطروحة موزعة على عدد (11) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح.. يُذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (2.1) مليون طن، إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية (576) ألف طن.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,785
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,834
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,115

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