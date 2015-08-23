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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

طقس مستقر على باقي مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يكون الطقس مستقراً على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يكون الطقس مستقراً على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
08:09 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

طقس مستقر على باقي مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، فيما يكون الطقس مستقراً على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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