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جامعة جازان تعلن اعتماد آلية جديدة لإيداع مكافآت طلابها

قالت: بهدف استفادة الطلبة من مميزات الحساب البنكي الجاري

أعلنت جامعة جازان ممثلة بعمادة القبول والتسجيل لعموم الطلاب والطالبات، اعتماد آلية جديدة لإيداع مكافآت طلاب وطالبات الجامعة، وذلك بإيداعها على حسابات بنكية جارية، بدلاً من بطاقة الصراف الجامعية، بهدف استفادة الطلبة من مميزات الحساب البنكي الجاري.

ودعت العمادة جميع طلبة الجامعة من مستجدين ومنتظمين، إلى تحديث وإدخال البيانات البنكية عبر حساب الطالب في بوابة النظام الأكاديمي.

وأعرب عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي، عن شكره لرئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على دعمه مجالات تطوير الخدمات المقدمة لطلبة الجامعة وتسخير الإمكانات كافة لهم، موضحاً أن مميزات التحول للبطاقة الجديدة ستمكّن الطلبة من الاستفادة من الحسابات الجارية لتنفيذ مختلف العمليات البنكية، من إيداع وسحب وتحويل والتعامل المباشر مع البنوك المحلية والاستفادة من خدماتها كالحصول على بطاقات الصراف الجديدة والبديلة، وإصدار كشف الحساب، والدخول للخدمات الإلكترونية للحسابات الجارية وستمكنهم من استقبال رسائل إيداع المكافآت على الجوّال.

وأشار الدكتور فقيهي، إلى أن البطاقات القديمة للطلبة ستستمر للطلبة المنتظمين حتى يتم الإعلان عن إيقافها، مبيناً أن شروط الاستفادة من البطاقات الجديدة والحصول عليها تلزم أن يكون الطالب والطالبة لديهم حساب بنكي ومن ثم تحديث الآيبان عبر الدخول على بوابة النظام الأكاديمي ثم حساب الطالب الجامعي واختيار أيقونة تحديث الآيبان وتعبئة النموذج.

وفيما يخص الطلبة الذين لا يمتلكون حسابات بنكية "آيبان"، فعليهم فتح حسابات جارية في أي من البنوك المحلية وتحديث بياناتهم بعد ذلك، موضحاً أن عملية التحول بدأت وستنتهي فترة التحديث للمستجدين الخميس الموافق 1442/3/5هـ فيما ستمتد للطلبة المنتظمين حتى الخميس من الشهر المقبل الموافق 1442/4/4هـ.

جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان تعلن اعتماد آلية جديدة لإيداع مكافآت طلابها
سبق

أعلنت جامعة جازان ممثلة بعمادة القبول والتسجيل لعموم الطلاب والطالبات، اعتماد آلية جديدة لإيداع مكافآت طلاب وطالبات الجامعة، وذلك بإيداعها على حسابات بنكية جارية، بدلاً من بطاقة الصراف الجامعية، بهدف استفادة الطلبة من مميزات الحساب البنكي الجاري.

ودعت العمادة جميع طلبة الجامعة من مستجدين ومنتظمين، إلى تحديث وإدخال البيانات البنكية عبر حساب الطالب في بوابة النظام الأكاديمي.

وأعرب عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي، عن شكره لرئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على دعمه مجالات تطوير الخدمات المقدمة لطلبة الجامعة وتسخير الإمكانات كافة لهم، موضحاً أن مميزات التحول للبطاقة الجديدة ستمكّن الطلبة من الاستفادة من الحسابات الجارية لتنفيذ مختلف العمليات البنكية، من إيداع وسحب وتحويل والتعامل المباشر مع البنوك المحلية والاستفادة من خدماتها كالحصول على بطاقات الصراف الجديدة والبديلة، وإصدار كشف الحساب، والدخول للخدمات الإلكترونية للحسابات الجارية وستمكنهم من استقبال رسائل إيداع المكافآت على الجوّال.

وأشار الدكتور فقيهي، إلى أن البطاقات القديمة للطلبة ستستمر للطلبة المنتظمين حتى يتم الإعلان عن إيقافها، مبيناً أن شروط الاستفادة من البطاقات الجديدة والحصول عليها تلزم أن يكون الطالب والطالبة لديهم حساب بنكي ومن ثم تحديث الآيبان عبر الدخول على بوابة النظام الأكاديمي ثم حساب الطالب الجامعي واختيار أيقونة تحديث الآيبان وتعبئة النموذج.

وفيما يخص الطلبة الذين لا يمتلكون حسابات بنكية "آيبان"، فعليهم فتح حسابات جارية في أي من البنوك المحلية وتحديث بياناتهم بعد ذلك، موضحاً أن عملية التحول بدأت وستنتهي فترة التحديث للمستجدين الخميس الموافق 1442/3/5هـ فيما ستمتد للطلبة المنتظمين حتى الخميس من الشهر المقبل الموافق 1442/4/4هـ.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:34 PM

جامعة جازان تعلن اعتماد آلية جديدة لإيداع مكافآت طلابها

قالت: بهدف استفادة الطلبة من مميزات الحساب البنكي الجاري

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فهد كاملي - جازان
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أعلنت جامعة جازان ممثلة بعمادة القبول والتسجيل لعموم الطلاب والطالبات، اعتماد آلية جديدة لإيداع مكافآت طلاب وطالبات الجامعة، وذلك بإيداعها على حسابات بنكية جارية، بدلاً من بطاقة الصراف الجامعية، بهدف استفادة الطلبة من مميزات الحساب البنكي الجاري.

ودعت العمادة جميع طلبة الجامعة من مستجدين ومنتظمين، إلى تحديث وإدخال البيانات البنكية عبر حساب الطالب في بوابة النظام الأكاديمي.

وأعرب عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي، عن شكره لرئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، على دعمه مجالات تطوير الخدمات المقدمة لطلبة الجامعة وتسخير الإمكانات كافة لهم، موضحاً أن مميزات التحول للبطاقة الجديدة ستمكّن الطلبة من الاستفادة من الحسابات الجارية لتنفيذ مختلف العمليات البنكية، من إيداع وسحب وتحويل والتعامل المباشر مع البنوك المحلية والاستفادة من خدماتها كالحصول على بطاقات الصراف الجديدة والبديلة، وإصدار كشف الحساب، والدخول للخدمات الإلكترونية للحسابات الجارية وستمكنهم من استقبال رسائل إيداع المكافآت على الجوّال.

وأشار الدكتور فقيهي، إلى أن البطاقات القديمة للطلبة ستستمر للطلبة المنتظمين حتى يتم الإعلان عن إيقافها، مبيناً أن شروط الاستفادة من البطاقات الجديدة والحصول عليها تلزم أن يكون الطالب والطالبة لديهم حساب بنكي ومن ثم تحديث الآيبان عبر الدخول على بوابة النظام الأكاديمي ثم حساب الطالب الجامعي واختيار أيقونة تحديث الآيبان وتعبئة النموذج.

وفيما يخص الطلبة الذين لا يمتلكون حسابات بنكية "آيبان"، فعليهم فتح حسابات جارية في أي من البنوك المحلية وتحديث بياناتهم بعد ذلك، موضحاً أن عملية التحول بدأت وستنتهي فترة التحديث للمستجدين الخميس الموافق 1442/3/5هـ فيما ستمتد للطلبة المنتظمين حتى الخميس من الشهر المقبل الموافق 1442/4/4هـ.

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