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الطائف تُسجل الوفاة الـ 12 بكورونا .. وإجمالي الإصابات بلغ 2613

عدد المُتعافين من الفيروس يصل 1722 حالة

ما زالت الطائف تُسجل ارتفاعًا بأعداد الوفيات، وذلك بمُعدل وفاة يوميًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل المحافظة للوفاة الـ 12 لمُصاب بفيروس كورونا منذُ بدء الجائحة، وفي المُقابل بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2613 إصابة، بعد تسجيل 74 إصابة جديدة.

ووصل عدد المُتعافين من الفيروس 1722 حالة بعد تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة، في حين لا يزال 879 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف تُسجل الوفاة الـ 12 بكورونا .. وإجمالي الإصابات بلغ 2613
سبق

ما زالت الطائف تُسجل ارتفاعًا بأعداد الوفيات، وذلك بمُعدل وفاة يوميًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل المحافظة للوفاة الـ 12 لمُصاب بفيروس كورونا منذُ بدء الجائحة، وفي المُقابل بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2613 إصابة، بعد تسجيل 74 إصابة جديدة.

ووصل عدد المُتعافين من الفيروس 1722 حالة بعد تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة، في حين لا يزال 879 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
05:56 PM

الطائف تُسجل الوفاة الـ 12 بكورونا .. وإجمالي الإصابات بلغ 2613

عدد المُتعافين من الفيروس يصل 1722 حالة

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فهد العتيبي - الطائف
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1,579

ما زالت الطائف تُسجل ارتفاعًا بأعداد الوفيات، وذلك بمُعدل وفاة يوميًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل المحافظة للوفاة الـ 12 لمُصاب بفيروس كورونا منذُ بدء الجائحة، وفي المُقابل بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2613 إصابة، بعد تسجيل 74 إصابة جديدة.

ووصل عدد المُتعافين من الفيروس 1722 حالة بعد تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة، في حين لا يزال 879 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.

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