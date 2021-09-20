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"القرني" يحتفل بتخرجه من الكلية الأمنية برتبة "ملازم"

احتفل الملازم فهد بن عايض القرني، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، خلال حفل أقيم برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، أمس الأربعاء 19/ 1/ 1441هـ، في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض.
وتلقى "القرني" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.
وتُبارك "سبق" لـ"القرني"؛ داعية الله تعالى له بالمزيد من التقدم والنجاح.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"القرني" يحتفل بتخرجه من الكلية الأمنية برتبة "ملازم"
سبق

احتفل الملازم فهد بن عايض القرني، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، خلال حفل أقيم برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، أمس الأربعاء 19/ 1/ 1441هـ، في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض.
وتلقى "القرني" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.
وتُبارك "سبق" لـ"القرني"؛ داعية الله تعالى له بالمزيد من التقدم والنجاح.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
02:43 PM
اخر تعديل
20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
03:27 PM

"القرني" يحتفل بتخرجه من الكلية الأمنية برتبة "ملازم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل الملازم فهد بن عايض القرني، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، خلال حفل أقيم برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، أمس الأربعاء 19/ 1/ 1441هـ، في استاد الأمير نايف بمقر الكلية بالرياض.
وتلقى "القرني" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.
وتُبارك "سبق" لـ"القرني"؛ داعية الله تعالى له بالمزيد من التقدم والنجاح.

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