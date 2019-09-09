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تأكيد السعودية على سياستها النفطية يقفز بـ "برنت" فوق الـ 62 دولاراً

الأسواق تترقب اجتماع "أوبك بلس" التي ستراقب الالتزام بخفض الإنتاج

ارتفع النفط اليوم الإثنين مع تعيين وزير جديد للنفط في السعودية، وتأكيد المملكة عدم تغيير سياستها النفطية وفق "رويترز".

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة "أوبك بلس" هذا الأسبوع في أبوظبي التي ستراقب بدورها الالتزام بخفض الإنتاج.

وارتفعت الأسعار لليوم الرابع مدعومة أيضاً بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي، بأن المنتجين في "أوبك" والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتاً، أي ما يعادل 1 % إلى 62.15 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتاً ما يوازي 1.2% إلى 57.17 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تأكيد السعودية على سياستها النفطية يقفز بـ "برنت" فوق الـ 62 دولاراً
سبق

ارتفع النفط اليوم الإثنين مع تعيين وزير جديد للنفط في السعودية، وتأكيد المملكة عدم تغيير سياستها النفطية وفق "رويترز".

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة "أوبك بلس" هذا الأسبوع في أبوظبي التي ستراقب بدورها الالتزام بخفض الإنتاج.

وارتفعت الأسعار لليوم الرابع مدعومة أيضاً بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي، بأن المنتجين في "أوبك" والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتاً، أي ما يعادل 1 % إلى 62.15 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتاً ما يوازي 1.2% إلى 57.17 دولار للبرميل.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:55 AM

تأكيد السعودية على سياستها النفطية يقفز بـ "برنت" فوق الـ 62 دولاراً

الأسواق تترقب اجتماع "أوبك بلس" التي ستراقب الالتزام بخفض الإنتاج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع النفط اليوم الإثنين مع تعيين وزير جديد للنفط في السعودية، وتأكيد المملكة عدم تغيير سياستها النفطية وفق "رويترز".

وتترقب الأسواق اجتماع لجنة "أوبك بلس" هذا الأسبوع في أبوظبي التي ستراقب بدورها الالتزام بخفض الإنتاج.

وارتفعت الأسعار لليوم الرابع مدعومة أيضاً بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي، بأن المنتجين في "أوبك" والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 61 سنتاً، أي ما يعادل 1 % إلى 62.15 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتاً ما يوازي 1.2% إلى 57.17 دولار للبرميل.

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