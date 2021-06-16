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"الجزائية المتخصصة" تحدّد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى ضد أحد المتهمين

المحكمة طالبت المدعى عليه بالحضور.. وإلا ستحكم في الدعوى غيابياً

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيّب المتهم عماد مصلح النفيعي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1082788231) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 21/ 10/ 1442هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين 8/ 1/ 1443هـ، الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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"الجزائية المتخصصة" تحدّد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى ضد أحد المتهمين
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيّب المتهم عماد مصلح النفيعي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1082788231) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 21/ 10/ 1442هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين 8/ 1/ 1443هـ، الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
04:04 PM

"الجزائية المتخصصة" تحدّد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى ضد أحد المتهمين

المحكمة طالبت المدعى عليه بالحضور.. وإلا ستحكم في الدعوى غيابياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيّب المتهم عماد مصلح النفيعي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1082788231) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 21/ 10/ 1442هـ، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين 8/ 1/ 1443هـ، الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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