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"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

القبض على 5 وافدين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

استغلّوا عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال بحي البطحاء وسط الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن شرطة المنطقة من القبض على خمسة وافدين من الجنسية البنجلاديشية (في العقدين الثالث والرابع من عمرهم)، ثبت تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، مستغلين عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال بحي البطحاء وسط الرياض، وضبط بحوزتهم (573) شريحة، و(1133) بطاقة شحن مسبقة الدفع، ومبالغ مالية قاربت (140.000) ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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القبض على 5 وافدين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن شرطة المنطقة من القبض على خمسة وافدين من الجنسية البنجلاديشية (في العقدين الثالث والرابع من عمرهم)، ثبت تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، مستغلين عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال بحي البطحاء وسط الرياض، وضبط بحوزتهم (573) شريحة، و(1133) بطاقة شحن مسبقة الدفع، ومبالغ مالية قاربت (140.000) ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:22 PM
اخر تعديل
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:47 PM

القبض على 5 وافدين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم

استغلّوا عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال بحي البطحاء وسط الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
2,870

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكّن شرطة المنطقة من القبض على خمسة وافدين من الجنسية البنجلاديشية (في العقدين الثالث والرابع من عمرهم)، ثبت تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، مستغلين عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال بحي البطحاء وسط الرياض، وضبط بحوزتهم (573) شريحة، و(1133) بطاقة شحن مسبقة الدفع، ومبالغ مالية قاربت (140.000) ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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