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الرياض .. "التعليم" و"العمل" تدشّنان حملة لمكافحة التسوّل

تحت شعار "معاً ضدّ التسوّل" وستشمل جميع مدارس المنطقة

دشّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الحملة الإعلامية لمكافحة ظاهرة التسوّل التي تنفّذها وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار (معاً ضدّ التسوّل).

حضر التدشين مدير مكتب مكافحة التسوّل في منطقة الرياض الدكتور ضيف الله العتيبي؛ ومدير إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عبدالرحمن السبيل؛ ومدير مكتب تعليم الشمال سلمان الحميدي؛ ومشرفي العموم بالإدارة العامة للتوجيه والإرشاد: بلقاسم بركاتي؛ وخالد الرويتع؛ ومنسق الحملة عبدالعزيز السعدون.

تم التدشين بثانوية المعتمد بن عباد بقيادة سعيد العمري؛ حيث أعلن مدير إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم الرياض عبدالرحمن السبيل؛ انطلاقة الحملة بكلمة حثّ فيها الجميع على التفاعل مع هذه الحملة المباركة من خلال تفعيل الإذاعة الصباحية وحصة النشاط والقنوات المتاحة داخل المدرسة وإرسال التقرير لإدارة التوجيه والإرشاد عبر البريد الإلكتروني:ershad8082@gmail.com.

ثم ألقى مدير مكتب مكافحة التسوّل بمنطقة الرياض الدكتور ضيف الله العتيبي؛ محاضرة بيّن فيها مهام مكتب مكافحة التسوّل، لافتاً إلى أن المكتب يسعى إلى مساعدة المتسوّلين السعوديين الذين هم في حاجة إلى المساندة والدعم، كما يهدف إلى مكافحة ظاهرة التسوّل للسيطرة عليها والحد منها والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية للمتسوّلين السعوديين وتوعية المجتمع بمخاطر التسوّل.

بعد ذلك ألقى مساعد مدير مكتب مكافحة التسوّل بمنطقة الرياض عبدالله الجعد؛ محاضرة بيّن فيها أساليب المتسوّلين التي تتنوّع بحيث تستثير العواطف لدى الناس، وذكر في المحاضرة أن دور مكتب مكافحة التسوّل يختص بمَن يحملون الجنسية السعودية فقط، أما من غير السعودية، فذلك من اختصاص الجهات الأمنية.

يُذكر أن هذه الحملة ستشمل جميع مدارس منطقة الرياض، كما سيقوم مكتب مكافحة التسوّل بمنطقة الرياض، بزيارة نحو عشر مدارس بالرياض؛ للالتقاء بالطلاب وتوعيتهم وعرض بعض المواد والنماذج عليهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض .. "التعليم" و"العمل" تدشّنان حملة لمكافحة التسوّل
سبق

دشّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الحملة الإعلامية لمكافحة ظاهرة التسوّل التي تنفّذها وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار (معاً ضدّ التسوّل).

حضر التدشين مدير مكتب مكافحة التسوّل في منطقة الرياض الدكتور ضيف الله العتيبي؛ ومدير إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عبدالرحمن السبيل؛ ومدير مكتب تعليم الشمال سلمان الحميدي؛ ومشرفي العموم بالإدارة العامة للتوجيه والإرشاد: بلقاسم بركاتي؛ وخالد الرويتع؛ ومنسق الحملة عبدالعزيز السعدون.

تم التدشين بثانوية المعتمد بن عباد بقيادة سعيد العمري؛ حيث أعلن مدير إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم الرياض عبدالرحمن السبيل؛ انطلاقة الحملة بكلمة حثّ فيها الجميع على التفاعل مع هذه الحملة المباركة من خلال تفعيل الإذاعة الصباحية وحصة النشاط والقنوات المتاحة داخل المدرسة وإرسال التقرير لإدارة التوجيه والإرشاد عبر البريد الإلكتروني:ershad8082@gmail.com.

ثم ألقى مدير مكتب مكافحة التسوّل بمنطقة الرياض الدكتور ضيف الله العتيبي؛ محاضرة بيّن فيها مهام مكتب مكافحة التسوّل، لافتاً إلى أن المكتب يسعى إلى مساعدة المتسوّلين السعوديين الذين هم في حاجة إلى المساندة والدعم، كما يهدف إلى مكافحة ظاهرة التسوّل للسيطرة عليها والحد منها والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية للمتسوّلين السعوديين وتوعية المجتمع بمخاطر التسوّل.

بعد ذلك ألقى مساعد مدير مكتب مكافحة التسوّل بمنطقة الرياض عبدالله الجعد؛ محاضرة بيّن فيها أساليب المتسوّلين التي تتنوّع بحيث تستثير العواطف لدى الناس، وذكر في المحاضرة أن دور مكتب مكافحة التسوّل يختص بمَن يحملون الجنسية السعودية فقط، أما من غير السعودية، فذلك من اختصاص الجهات الأمنية.

يُذكر أن هذه الحملة ستشمل جميع مدارس منطقة الرياض، كما سيقوم مكتب مكافحة التسوّل بمنطقة الرياض، بزيارة نحو عشر مدارس بالرياض؛ للالتقاء بالطلاب وتوعيتهم وعرض بعض المواد والنماذج عليهم.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:09 AM

الرياض .. "التعليم" و"العمل" تدشّنان حملة لمكافحة التسوّل

تحت شعار "معاً ضدّ التسوّل" وستشمل جميع مدارس المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الحملة الإعلامية لمكافحة ظاهرة التسوّل التي تنفّذها وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت شعار (معاً ضدّ التسوّل).

حضر التدشين مدير مكتب مكافحة التسوّل في منطقة الرياض الدكتور ضيف الله العتيبي؛ ومدير إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عبدالرحمن السبيل؛ ومدير مكتب تعليم الشمال سلمان الحميدي؛ ومشرفي العموم بالإدارة العامة للتوجيه والإرشاد: بلقاسم بركاتي؛ وخالد الرويتع؛ ومنسق الحملة عبدالعزيز السعدون.

تم التدشين بثانوية المعتمد بن عباد بقيادة سعيد العمري؛ حيث أعلن مدير إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم الرياض عبدالرحمن السبيل؛ انطلاقة الحملة بكلمة حثّ فيها الجميع على التفاعل مع هذه الحملة المباركة من خلال تفعيل الإذاعة الصباحية وحصة النشاط والقنوات المتاحة داخل المدرسة وإرسال التقرير لإدارة التوجيه والإرشاد عبر البريد الإلكتروني:ershad8082@gmail.com.

ثم ألقى مدير مكتب مكافحة التسوّل بمنطقة الرياض الدكتور ضيف الله العتيبي؛ محاضرة بيّن فيها مهام مكتب مكافحة التسوّل، لافتاً إلى أن المكتب يسعى إلى مساعدة المتسوّلين السعوديين الذين هم في حاجة إلى المساندة والدعم، كما يهدف إلى مكافحة ظاهرة التسوّل للسيطرة عليها والحد منها والمساهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية للمتسوّلين السعوديين وتوعية المجتمع بمخاطر التسوّل.

بعد ذلك ألقى مساعد مدير مكتب مكافحة التسوّل بمنطقة الرياض عبدالله الجعد؛ محاضرة بيّن فيها أساليب المتسوّلين التي تتنوّع بحيث تستثير العواطف لدى الناس، وذكر في المحاضرة أن دور مكتب مكافحة التسوّل يختص بمَن يحملون الجنسية السعودية فقط، أما من غير السعودية، فذلك من اختصاص الجهات الأمنية.

يُذكر أن هذه الحملة ستشمل جميع مدارس منطقة الرياض، كما سيقوم مكتب مكافحة التسوّل بمنطقة الرياض، بزيارة نحو عشر مدارس بالرياض؛ للالتقاء بالطلاب وتوعيتهم وعرض بعض المواد والنماذج عليهم.

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