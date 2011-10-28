مستشفى عبد الرحمن الفيصل يطلق العيادات التأهيلية لما بعد كورونا

تتضمّن جلسات علاج طبيعي للمتعافين

أطلق مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، عضو التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، ممثلاً في قسم العلاج الطبيعي، "العيادات التأهيلية لما بعد كوفيد ١٩"، لتخفيف الأعراض والمضاعفات العصبية العضلية والحركية الناتجة عن الإصابة بكورونا.



وجرى استقبال المرضى في العيادة؛ حيث قام الفريق الطبي بتقييم الحالات وإعداد الخطط العلاجية المناسبة لكل مريض وآلية متابعة الجلسات العلاجية، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.



يذكر أن العيادات التأهيلية لما بعد كوفيد ١٩، في قسم العلاج الطبيعي، تعالج المتعافين من كورونا من المضاعفات التي قد تحدث نتيجة الإصابة بالفيروس، مثل: الضعف العضلي وعدم القدرة على الحركة وآلام المفاصل والعضلات والتعب السريع وضيق التنفس أثناء المشي أو ممارسة أي نشاط بدني، والدوخة وضعف التوازن، عن طريق تقييم حالة المريض وعمل الخطة العلاجية المناسبة لحالته.