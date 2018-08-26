النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الأدب تنظم "ملتقى الأدباء" في السودة

لتبادل الآراء والخبرات حول مستقبل القطاع

تنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة ملتقى أدبيًّا في السودة بمنطقة عسير يومي الجمعة والسبت 27 و28 أغسطس الجاري، بمشاركة أدباء ونقاد سعوديين، لتبادل الآراء والخبرات حول مستقبل القطاع الأدبي في المملكة، وتطلعاته.

يأتي ذلك في ضوء الشراكة الحيوية التي تجمع الهيئة بالأدباء والمعنيين بنمو الحراك الأدبي السعودي.

وتتضمن أجندة "ملتقى الأدباء" في يومه الأول جملة من الندوات والجلسات الحوارية، يفتتحها الرئيس التنفيذي الدكتور محمد حسن علوان بعرض تعريفي لاستراتيجية هيئة الأدب والنشر والترجمة، تليها ندوة بعنوان "التنظيمات والتشريعات وأثرهما على الحركة الأدبية"، ثم ندوة بعنوان "دور النقد الأدبي في إثراء الحركة الأدبية"، سيتحدث فيها الناقد الدكتور معجب العدواني والناقدة الدكتورة رانيا.

وستعقد جلسة حوارية بعنوان "مبادرات أدبية"، يتحدث فيها سامي البطاطي ووليد العميل، وجلسة "تطلعات الأدباء بين جيلين" سيتحدث فيها كل من الدكتور سعيد السريحي والكاتب رائد العيد والروائية آمنة بوخمسين، وجلسة "رحلتي مع كتابي الأول"، وتجمع المؤلفين مريم الحسن والحسين معافا وولاء تكروني ومحمد العرادي؛ للحديث عن تجاربهم في التأليف.

ويشهد الملتقى في يومه الثاني جلسة عن مستقبل الأدب السعودي بين الفرد والمؤسسة يتحدّث فيها الناقد محمد العباس، إضافة إلى جلسة عن توجهات فرص الاستثمار في المجال الأدبي يقدمها الناشر خالد العتيق، فيما تدور الجلسة الثالثة حول "مستقبل أدب الأطفال واليافعين في المملكة"، ويشارك فيها كل من: الكاتبة والناشرة في أدب الطفل الدكتورة أروى خميس، والمتخصص في أدب الطفل فرج الظفيري.

ويعدّ "ملتقى الأدباء" مناسبة سنوية تنظّمها هيئة الأدب والنشر والترجمة من أجل مواكبة تطورات المشهد الأدبي السعودي ومتابعة مستجداته، وبالشراكة مع الأدباء والنقّاد السعوديين في مختلف التخصصات الأدبية.

ومن المقرّر أنْ تتناول كل دورة من دورات الملتقى موضوعات محددة، بحيث يصبح الملتقى بمثابة المنصة التي تتفاعل مع الحراك الأدبي، وتجمع بين الأدباء والنقاد، وترفع من وتيرة الحوار الإبداعي المفتوح بين صانعي الأدب السعوديين بمختلف اتجاهاتهم.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
هيئة الأدب تنظم "ملتقى الأدباء" في السودة
سبق

تنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة ملتقى أدبيًّا في السودة بمنطقة عسير يومي الجمعة والسبت 27 و28 أغسطس الجاري، بمشاركة أدباء ونقاد سعوديين، لتبادل الآراء والخبرات حول مستقبل القطاع الأدبي في المملكة، وتطلعاته.

يأتي ذلك في ضوء الشراكة الحيوية التي تجمع الهيئة بالأدباء والمعنيين بنمو الحراك الأدبي السعودي.

وتتضمن أجندة "ملتقى الأدباء" في يومه الأول جملة من الندوات والجلسات الحوارية، يفتتحها الرئيس التنفيذي الدكتور محمد حسن علوان بعرض تعريفي لاستراتيجية هيئة الأدب والنشر والترجمة، تليها ندوة بعنوان "التنظيمات والتشريعات وأثرهما على الحركة الأدبية"، ثم ندوة بعنوان "دور النقد الأدبي في إثراء الحركة الأدبية"، سيتحدث فيها الناقد الدكتور معجب العدواني والناقدة الدكتورة رانيا.

وستعقد جلسة حوارية بعنوان "مبادرات أدبية"، يتحدث فيها سامي البطاطي ووليد العميل، وجلسة "تطلعات الأدباء بين جيلين" سيتحدث فيها كل من الدكتور سعيد السريحي والكاتب رائد العيد والروائية آمنة بوخمسين، وجلسة "رحلتي مع كتابي الأول"، وتجمع المؤلفين مريم الحسن والحسين معافا وولاء تكروني ومحمد العرادي؛ للحديث عن تجاربهم في التأليف.

ويشهد الملتقى في يومه الثاني جلسة عن مستقبل الأدب السعودي بين الفرد والمؤسسة يتحدّث فيها الناقد محمد العباس، إضافة إلى جلسة عن توجهات فرص الاستثمار في المجال الأدبي يقدمها الناشر خالد العتيق، فيما تدور الجلسة الثالثة حول "مستقبل أدب الأطفال واليافعين في المملكة"، ويشارك فيها كل من: الكاتبة والناشرة في أدب الطفل الدكتورة أروى خميس، والمتخصص في أدب الطفل فرج الظفيري.

ويعدّ "ملتقى الأدباء" مناسبة سنوية تنظّمها هيئة الأدب والنشر والترجمة من أجل مواكبة تطورات المشهد الأدبي السعودي ومتابعة مستجداته، وبالشراكة مع الأدباء والنقّاد السعوديين في مختلف التخصصات الأدبية.

ومن المقرّر أنْ تتناول كل دورة من دورات الملتقى موضوعات محددة، بحيث يصبح الملتقى بمثابة المنصة التي تتفاعل مع الحراك الأدبي، وتجمع بين الأدباء والنقاد، وترفع من وتيرة الحوار الإبداعي المفتوح بين صانعي الأدب السعوديين بمختلف اتجاهاتهم.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
05:38 PM

هيئة الأدب تنظم "ملتقى الأدباء" في السودة

لتبادل الآراء والخبرات حول مستقبل القطاع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
157

تنظّم هيئة الأدب والنشر والترجمة ملتقى أدبيًّا في السودة بمنطقة عسير يومي الجمعة والسبت 27 و28 أغسطس الجاري، بمشاركة أدباء ونقاد سعوديين، لتبادل الآراء والخبرات حول مستقبل القطاع الأدبي في المملكة، وتطلعاته.

يأتي ذلك في ضوء الشراكة الحيوية التي تجمع الهيئة بالأدباء والمعنيين بنمو الحراك الأدبي السعودي.

وتتضمن أجندة "ملتقى الأدباء" في يومه الأول جملة من الندوات والجلسات الحوارية، يفتتحها الرئيس التنفيذي الدكتور محمد حسن علوان بعرض تعريفي لاستراتيجية هيئة الأدب والنشر والترجمة، تليها ندوة بعنوان "التنظيمات والتشريعات وأثرهما على الحركة الأدبية"، ثم ندوة بعنوان "دور النقد الأدبي في إثراء الحركة الأدبية"، سيتحدث فيها الناقد الدكتور معجب العدواني والناقدة الدكتورة رانيا.

وستعقد جلسة حوارية بعنوان "مبادرات أدبية"، يتحدث فيها سامي البطاطي ووليد العميل، وجلسة "تطلعات الأدباء بين جيلين" سيتحدث فيها كل من الدكتور سعيد السريحي والكاتب رائد العيد والروائية آمنة بوخمسين، وجلسة "رحلتي مع كتابي الأول"، وتجمع المؤلفين مريم الحسن والحسين معافا وولاء تكروني ومحمد العرادي؛ للحديث عن تجاربهم في التأليف.

ويشهد الملتقى في يومه الثاني جلسة عن مستقبل الأدب السعودي بين الفرد والمؤسسة يتحدّث فيها الناقد محمد العباس، إضافة إلى جلسة عن توجهات فرص الاستثمار في المجال الأدبي يقدمها الناشر خالد العتيق، فيما تدور الجلسة الثالثة حول "مستقبل أدب الأطفال واليافعين في المملكة"، ويشارك فيها كل من: الكاتبة والناشرة في أدب الطفل الدكتورة أروى خميس، والمتخصص في أدب الطفل فرج الظفيري.

ويعدّ "ملتقى الأدباء" مناسبة سنوية تنظّمها هيئة الأدب والنشر والترجمة من أجل مواكبة تطورات المشهد الأدبي السعودي ومتابعة مستجداته، وبالشراكة مع الأدباء والنقّاد السعوديين في مختلف التخصصات الأدبية.

ومن المقرّر أنْ تتناول كل دورة من دورات الملتقى موضوعات محددة، بحيث يصبح الملتقى بمثابة المنصة التي تتفاعل مع الحراك الأدبي، وتجمع بين الأدباء والنقاد، وترفع من وتيرة الحوار الإبداعي المفتوح بين صانعي الأدب السعوديين بمختلف اتجاهاتهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,086
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,454
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,585

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة