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شاهد.."الغذاء والدواء" تضبط 13 طن أغذية منتهية الصلاحية بالرياض

تظهر عليها علامات الفساد إضافة إلى تلاعب بالتواريخ وإعادة التعبئة

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إغلاق مستودع أغذية في حي المصانع بالرياض وضبط آخر.

وقالت "الهيئة" إن الإغلاق جاء بعد رصد 13 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات الفساد، إضافة إلى وجود تلاعب بالتواريخ وإعادة التعبئة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء إغلاق مستودع أغذية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.."الغذاء والدواء" تضبط 13 طن أغذية منتهية الصلاحية بالرياض
سبق

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إغلاق مستودع أغذية في حي المصانع بالرياض وضبط آخر.

وقالت "الهيئة" إن الإغلاق جاء بعد رصد 13 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات الفساد، إضافة إلى وجود تلاعب بالتواريخ وإعادة التعبئة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
02:50 PM

شاهد.."الغذاء والدواء" تضبط 13 طن أغذية منتهية الصلاحية بالرياض

تظهر عليها علامات الفساد إضافة إلى تلاعب بالتواريخ وإعادة التعبئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إغلاق مستودع أغذية في حي المصانع بالرياض وضبط آخر.

وقالت "الهيئة" إن الإغلاق جاء بعد رصد 13 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات الفساد، إضافة إلى وجود تلاعب بالتواريخ وإعادة التعبئة.

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