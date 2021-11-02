جمعية "إنسان" تحتفي بتزويج 100 شاب من أبنائها

في حفل جماعي تحت شعار "فرحة عريس"

نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، حفل الزواج الجماعي لـ100 شاب من أبناء الجمعية، تحت شعار "فرحة عريس"، بفندق رافال ماريوت.

حضر الحفل، نائب رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية أحمد الماجد، ومدير عام الجمعية المهندس محمد بن علي الياسين، والداعمون والمدعوون، وأقارب العرسان، ولفيف من الإعلاميين والمهتمين.

بدأ حفل الزواج الجماعي بالسلام الملكي، تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الجمعية ألقاها مدير عام الجمعية، المهندس محمد بن علي الياسين.

وقال: "تحتفل الجمعية اليوم بزواج 100 شاب من أبنائها، وتأتي هذه المناسبة الخيرة انطلاقًا من اهتمام الجمعية في مشاركة أبنائها فرحة العمر وإدخال البهجة والسعادة عليهم".

وأضاف "الياسين": "منذ أن أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- عن بدء انطلاق أعمال الجمعية قبل عشرين عاماً، وهي تحظى برعاية واهتمام مستمرين، حتى تبوأت مكانة مرموقة على خريطة العمل الخيري في المملكة، وباتت -ولله الحمد- بيت خبرة وجمعية رائدة محلياً وإقليمياً".

وتابع: "حرصت "إنسان" منذ أكثر من عشر سنوات على إقامة حفلات الزواج الجماعي، وأقامت ثمان حفلات للزواج منها أربع للأبناء، ومثلها للفتيات، بدعم من شركاء "إنسان".

وكشف أن إجمالي ما أنفقته الجمعية على حفلات الزواج منذ انطلاق البرنامج أكثر من 26 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 2000 ابن وابنة.

وقال: "تحرص الجمعية على تنظيم دورات تأهيلية وإرشادية للمقبلين على الزواج من الجنسين، للتعرف على واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم في تكوين أسرة مثالية، إضافة إلى كيفية التعامل مع الخلافات الزوجية وحسن إدارتها وأهم العوامل لإنجاح الزواج".

وثمّن "الياسين" دور أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس الإدارة، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه، رئيس اللجنة التنفيذية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما تحظى به الجمعية من دعمهم واهتمامهم بأبناء جمعية "إنسان"، وحرصهم على تلمس احتياجاتهم، وتلبية رغباتهم وتحقيق أهدافهم المستقبلية، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وفي ختام كلمته، شكر "الياسين" شركة أوقاف محمد بن عبدالعزيز الراجحي، الراعي الرئيسي والأفراد والجهات الداعمة لحفل الزواج.

كما هنّأ الأبناء العرسان، وقال لهم: "ألف مبروك الزواج.. إنسان تتمنى لكم حياة مليئة بالتفاهم والبركة والسعادة الدائمة.. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير".

تلا ذلك، كلمة للعرسان، ألقاها نيابة عنهم أحدهم عبّر فيها عن سعادة وسرور المتزوجين، بأن منّ الله عليهم ويسر لهم إكمال نصف دينهم.

وقال: إن فرحتنا لا تسعها جدران هذه القاعة وسعادتنا لا توصف ونحن نعيش أجمل اللحظات، وقد اكتملت سعادتنا.

وأضاف: "في أمسيتنا هذه التي تكتسي أزهى الحلل تمتلئ الصدور بالحب والوفاء والعرفان لجمعية إنسان فهم من قدمونا إلى الحياة فأصبحنا أكثر ثقة وثبات، نقول لهم شكراً لكم من القلب عرفاناً لما بذلتموه لنا، وكلمات الشكر قاصرة دون جهود منسوبي الجمعية فهم آباء لنا، والثناء لا يفي عملهم الكريم".

ثم انطلقت فعاليات "فرحة عريس" التي تضمنت أوبريت شعري، وعرضا مرئيا عن مسيرة الزواج في إنسان، ثم العرضة النجدية.

وفي ختام الحفل، تم تكريم الجهات والأفراد الداعمين لحفل الزواج الجماعي، والتقاط الصور التذكارية والدعوة لتناول وجبة العشاء.