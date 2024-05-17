فرنسا.. إجمالي مصابي كورونا يبلغ 179630 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، إلى 179630، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532؛ بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصًا.
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، إلى 179630، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532؛ بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، إلى 179630، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532؛ بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصًا.
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، إلى 179630، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532؛ بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصًا.