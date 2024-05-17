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فرنسا.. إجمالي مصابي كورونا يبلغ 179630 حالة

عدد الوفيات بلغ 27532 والمتعافين 59142 شخصًا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، إلى 179630، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532؛ بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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فرنسا.. إجمالي مصابي كورونا يبلغ 179630 حالة
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، إلى 179630، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532؛ بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصًا.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
12:36 PM

فرنسا.. إجمالي مصابي كورونا يبلغ 179630 حالة

عدد الوفيات بلغ 27532 والمتعافين 59142 شخصًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا، إلى 179630، حتى صباح اليوم، طِبقًا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في فرنسا 27532؛ بينما بلغ عدد المتعافين 59142 شخصًا.

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