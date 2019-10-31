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طائرة جديدة بوينج "B787-10" تنضم لأسطول الخطوط السعودية

قادمة من مطار "شارلستون" بقيادة "علي الشهري وخالد بخاري"

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس, طائرة جديدة من طراز بوينج "B787-10" , قادمة من مطار شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى المملكة بقيادة كل من قائدي الطائرة علي الشهري وخالد بخاري والمساعدين حازم البلادي ومحمد صالح واستغرقت رحلتها 13 ساعة.

وتعد الطائرة الجديدة التي تم استلامها من قبل الفريق الفني المتخصص بالخطوط السعودية , ثاني الطائرات وصولاً من ذات الطراز من مجموع ثماني طائرات تنضم تباعاً إلى أسطول الناقل الوطني لخدمة المتطلبات التشغيلية، إلى جانب الرفاهية المتناهية على مقصورتها الرحبة المكونة من درجتي الضيافة بسعة 333 مقعداً و الأعمال بسعة 24 مقعداً، والتي تم تجهيزها بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات.

وتمت جدولة النسخة الأحدث من طائرة "الأحلام" لخدمة العديد من القطاعات في قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط, إلى جانب تشغيلها لعدد من القطاعات الداخلية، وقد نفّذت الطائرة الأولى والتي وصلت قبل شهر ٣٨ رحلة إلى عدة وجهات داخلية ودولية، شملت الرياض وجدة والدمام وكوالالمبور والدار البيضاء ودبي، ونقلت على متنها أكثر من 8.4 ألف ضيف .

وبتوالي وصول المزيد من الطائرات الجديدة إلى جانب خروج الطائرات الأخيرة من الجيل الأول من طراز بوينج "B777-300"، انخفض معدل عمر أسطول "السعودية" إلى أقل من خمس سنوات، وبذلك يصبح من أقل معدلات أعمار الأساطيل على مستوى شركات الطيران الكبرى في العالم.

ووفقًا للبرنامج الزمني المحدد يتوالى وصول أسطول طائرات "السعودية" الجديد, ويدعم ذلك جهود الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل الذين أسهموا في إتمام عمليتي استيعاب ودمج ما تم استلامه من الطائرات الجديدة حتى الآن بالمنظومة التشغيلية خلال فترة وجيزة، مما ساعد على خدمة الأهداف التشغيلية والتسويقية للناقل الوطني.

بوينج "B787-10" الخطوط السعودية مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طائرة جديدة بوينج "B787-10" تنضم لأسطول الخطوط السعودية
سبق

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس, طائرة جديدة من طراز بوينج "B787-10" , قادمة من مطار شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى المملكة بقيادة كل من قائدي الطائرة علي الشهري وخالد بخاري والمساعدين حازم البلادي ومحمد صالح واستغرقت رحلتها 13 ساعة.

وتعد الطائرة الجديدة التي تم استلامها من قبل الفريق الفني المتخصص بالخطوط السعودية , ثاني الطائرات وصولاً من ذات الطراز من مجموع ثماني طائرات تنضم تباعاً إلى أسطول الناقل الوطني لخدمة المتطلبات التشغيلية، إلى جانب الرفاهية المتناهية على مقصورتها الرحبة المكونة من درجتي الضيافة بسعة 333 مقعداً و الأعمال بسعة 24 مقعداً، والتي تم تجهيزها بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات.

وتمت جدولة النسخة الأحدث من طائرة "الأحلام" لخدمة العديد من القطاعات في قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط, إلى جانب تشغيلها لعدد من القطاعات الداخلية، وقد نفّذت الطائرة الأولى والتي وصلت قبل شهر ٣٨ رحلة إلى عدة وجهات داخلية ودولية، شملت الرياض وجدة والدمام وكوالالمبور والدار البيضاء ودبي، ونقلت على متنها أكثر من 8.4 ألف ضيف .

وبتوالي وصول المزيد من الطائرات الجديدة إلى جانب خروج الطائرات الأخيرة من الجيل الأول من طراز بوينج "B777-300"، انخفض معدل عمر أسطول "السعودية" إلى أقل من خمس سنوات، وبذلك يصبح من أقل معدلات أعمار الأساطيل على مستوى شركات الطيران الكبرى في العالم.

ووفقًا للبرنامج الزمني المحدد يتوالى وصول أسطول طائرات "السعودية" الجديد, ويدعم ذلك جهود الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل الذين أسهموا في إتمام عمليتي استيعاب ودمج ما تم استلامه من الطائرات الجديدة حتى الآن بالمنظومة التشغيلية خلال فترة وجيزة، مما ساعد على خدمة الأهداف التشغيلية والتسويقية للناقل الوطني.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
05:38 PM

طائرة جديدة بوينج "B787-10" تنضم لأسطول الخطوط السعودية

قادمة من مطار "شارلستون" بقيادة "علي الشهري وخالد بخاري"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس, طائرة جديدة من طراز بوينج "B787-10" , قادمة من مطار شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية في طريقها إلى المملكة بقيادة كل من قائدي الطائرة علي الشهري وخالد بخاري والمساعدين حازم البلادي ومحمد صالح واستغرقت رحلتها 13 ساعة.

وتعد الطائرة الجديدة التي تم استلامها من قبل الفريق الفني المتخصص بالخطوط السعودية , ثاني الطائرات وصولاً من ذات الطراز من مجموع ثماني طائرات تنضم تباعاً إلى أسطول الناقل الوطني لخدمة المتطلبات التشغيلية، إلى جانب الرفاهية المتناهية على مقصورتها الرحبة المكونة من درجتي الضيافة بسعة 333 مقعداً و الأعمال بسعة 24 مقعداً، والتي تم تجهيزها بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات.

وتمت جدولة النسخة الأحدث من طائرة "الأحلام" لخدمة العديد من القطاعات في قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط, إلى جانب تشغيلها لعدد من القطاعات الداخلية، وقد نفّذت الطائرة الأولى والتي وصلت قبل شهر ٣٨ رحلة إلى عدة وجهات داخلية ودولية، شملت الرياض وجدة والدمام وكوالالمبور والدار البيضاء ودبي، ونقلت على متنها أكثر من 8.4 ألف ضيف .

وبتوالي وصول المزيد من الطائرات الجديدة إلى جانب خروج الطائرات الأخيرة من الجيل الأول من طراز بوينج "B777-300"، انخفض معدل عمر أسطول "السعودية" إلى أقل من خمس سنوات، وبذلك يصبح من أقل معدلات أعمار الأساطيل على مستوى شركات الطيران الكبرى في العالم.

ووفقًا للبرنامج الزمني المحدد يتوالى وصول أسطول طائرات "السعودية" الجديد, ويدعم ذلك جهود الكوادر الوطنية عالية الكفاءة والتأهيل الذين أسهموا في إتمام عمليتي استيعاب ودمج ما تم استلامه من الطائرات الجديدة حتى الآن بالمنظومة التشغيلية خلال فترة وجيزة، مما ساعد على خدمة الأهداف التشغيلية والتسويقية للناقل الوطني.

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