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"السواحه" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهد الأمين بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد بالنجاح.

وقال بهذه المناسبة: "نحمد الله عز وجل أن منَّ على سمو ولي العهد بالصحة والعافية، ونسأل المولى أن يمتعه بموفور الصحة وأن يقيه من كل مكروه، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين ويمدهما بالعون والسداد لنماء وتقدم وطننا الغالي.

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"السواحه" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد
سبق

رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهد الأمين بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد بالنجاح.

وقال بهذه المناسبة: "نحمد الله عز وجل أن منَّ على سمو ولي العهد بالصحة والعافية، ونسأل المولى أن يمتعه بموفور الصحة وأن يقيه من كل مكروه، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين ويمدهما بالعون والسداد لنماء وتقدم وطننا الغالي.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
06:37 PM

"السواحه" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهد الأمين بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد بالنجاح.

وقال بهذه المناسبة: "نحمد الله عز وجل أن منَّ على سمو ولي العهد بالصحة والعافية، ونسأل المولى أن يمتعه بموفور الصحة وأن يقيه من كل مكروه، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين ويمدهما بالعون والسداد لنماء وتقدم وطننا الغالي.

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