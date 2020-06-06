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أهالي جدة يطلقون مبادرة الوصول إلى "صفر إصابات" من خلال الإجراءات الوقائية

أكدوا ضرورة التعاون مع أجهزة الدولة لمنع تفشي كورونا

تضافرت جهود عدد كبير من أهالي جدة من مواطنين ومقيمين، داعين لدعم أجهزة الدولة بالكامل، وتطبيق الاحترازات والتباعد للوصول إلى عدد الإصابات "صفر" قبل انتهاء الفترة التي تم تحديدها بـ15يومًا.

وأكدوا في رسالة، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سموها "مبادرة من أهل جدة"، عزمهم على أن تكون جدة أول مدينة تسجل صفرًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا كما كانت أول مدينة التزمت بالاحترازات عند بداية تطبيق منع التجول قبل نحو شهرين.

وطالبوا في الرسالة بالعمل الجاد والتعاون من أجل تحقيق هذا الإنجاز، والعمل على التباعد، ولبس الكمامات، والخروج للضرورة، والابتعاد عن التجمعات، وغسل اليدين باستمرار بالصابون، سائلين الله أن يعجل بزوال هذا الوباء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي جدة يطلقون مبادرة الوصول إلى "صفر إصابات" من خلال الإجراءات الوقائية
سبق

تضافرت جهود عدد كبير من أهالي جدة من مواطنين ومقيمين، داعين لدعم أجهزة الدولة بالكامل، وتطبيق الاحترازات والتباعد للوصول إلى عدد الإصابات "صفر" قبل انتهاء الفترة التي تم تحديدها بـ15يومًا.

وأكدوا في رسالة، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سموها "مبادرة من أهل جدة"، عزمهم على أن تكون جدة أول مدينة تسجل صفرًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا كما كانت أول مدينة التزمت بالاحترازات عند بداية تطبيق منع التجول قبل نحو شهرين.

وطالبوا في الرسالة بالعمل الجاد والتعاون من أجل تحقيق هذا الإنجاز، والعمل على التباعد، ولبس الكمامات، والخروج للضرورة، والابتعاد عن التجمعات، وغسل اليدين باستمرار بالصابون، سائلين الله أن يعجل بزوال هذا الوباء.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:05 AM

أهالي جدة يطلقون مبادرة الوصول إلى "صفر إصابات" من خلال الإجراءات الوقائية

أكدوا ضرورة التعاون مع أجهزة الدولة لمنع تفشي كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
8
12,068

تضافرت جهود عدد كبير من أهالي جدة من مواطنين ومقيمين، داعين لدعم أجهزة الدولة بالكامل، وتطبيق الاحترازات والتباعد للوصول إلى عدد الإصابات "صفر" قبل انتهاء الفترة التي تم تحديدها بـ15يومًا.

وأكدوا في رسالة، تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سموها "مبادرة من أهل جدة"، عزمهم على أن تكون جدة أول مدينة تسجل صفرًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا كما كانت أول مدينة التزمت بالاحترازات عند بداية تطبيق منع التجول قبل نحو شهرين.

وطالبوا في الرسالة بالعمل الجاد والتعاون من أجل تحقيق هذا الإنجاز، والعمل على التباعد، ولبس الكمامات، والخروج للضرورة، والابتعاد عن التجمعات، وغسل اليدين باستمرار بالصابون، سائلين الله أن يعجل بزوال هذا الوباء.

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