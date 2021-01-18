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أمانة الطائف ترصد مخالفات مغاسل الملابس للاشتراطات الصحية

مثل تدني مستوى النظافة واستخدام المياه بشكل متكرر

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، برنامجا رقابيا، لمتابعة أنشطة مغاسل الملابس والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية النظامية.

وتشمل الاشتراطات آليات العمل الداخلية ونظافة المعدات والأدوات، وتوفير الشهادات الصحية للعاملين، وغسيل ملابس العملاء منفصلة، لضمان عدم انتقال الأمراض والعدوى.

وذكرت أمانة الطائف، أن الحملة تشمل كل مغاسل الملابس اليدوية والأتوماتيكية الواقعة بنطاق "شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف"، بالإضافة إلى "السيل الصغير والكبير والهدا والشفا والعرفاء والعطيف"، وتعمل بتراخيص نظامية.

كما تم الإغلاق الفوري لأي نشاط يعمل دون ترخيص، لتعزيز الرقابة على الأنشطة وضمان تقيدها بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمغاسل.

ورصدت الفرق الميدانية، تجاوزات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء غسالات الملابس، كما رصدت استخدام المياه بشكل متكرر، والخلط بين ملابس العملاء.

وأوضحت الأمانة، أن الحملة شملت في أولى جولاتها أكثر من 40 موقعا، وتستمر حتى تشمل كل المحلات، كما تابعت فرق الجولات تطبيق المغاسل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى.

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أمانة الطائف ترصد مخالفات مغاسل الملابس للاشتراطات الصحية
سبق

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، برنامجا رقابيا، لمتابعة أنشطة مغاسل الملابس والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية النظامية.

وتشمل الاشتراطات آليات العمل الداخلية ونظافة المعدات والأدوات، وتوفير الشهادات الصحية للعاملين، وغسيل ملابس العملاء منفصلة، لضمان عدم انتقال الأمراض والعدوى.

وذكرت أمانة الطائف، أن الحملة تشمل كل مغاسل الملابس اليدوية والأتوماتيكية الواقعة بنطاق "شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف"، بالإضافة إلى "السيل الصغير والكبير والهدا والشفا والعرفاء والعطيف"، وتعمل بتراخيص نظامية.

كما تم الإغلاق الفوري لأي نشاط يعمل دون ترخيص، لتعزيز الرقابة على الأنشطة وضمان تقيدها بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمغاسل.

ورصدت الفرق الميدانية، تجاوزات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء غسالات الملابس، كما رصدت استخدام المياه بشكل متكرر، والخلط بين ملابس العملاء.

وأوضحت الأمانة، أن الحملة شملت في أولى جولاتها أكثر من 40 موقعا، وتستمر حتى تشمل كل المحلات، كما تابعت فرق الجولات تطبيق المغاسل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
04:34 PM

أمانة الطائف ترصد مخالفات مغاسل الملابس للاشتراطات الصحية

مثل تدني مستوى النظافة واستخدام المياه بشكل متكرر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف، برنامجا رقابيا، لمتابعة أنشطة مغاسل الملابس والتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية النظامية.

وتشمل الاشتراطات آليات العمل الداخلية ونظافة المعدات والأدوات، وتوفير الشهادات الصحية للعاملين، وغسيل ملابس العملاء منفصلة، لضمان عدم انتقال الأمراض والعدوى.

وذكرت أمانة الطائف، أن الحملة تشمل كل مغاسل الملابس اليدوية والأتوماتيكية الواقعة بنطاق "شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف"، بالإضافة إلى "السيل الصغير والكبير والهدا والشفا والعرفاء والعطيف"، وتعمل بتراخيص نظامية.

كما تم الإغلاق الفوري لأي نشاط يعمل دون ترخيص، لتعزيز الرقابة على الأنشطة وضمان تقيدها بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمغاسل.

ورصدت الفرق الميدانية، تجاوزات تتعلق بتدني مستوى النظافة وسوء غسالات الملابس، كما رصدت استخدام المياه بشكل متكرر، والخلط بين ملابس العملاء.

وأوضحت الأمانة، أن الحملة شملت في أولى جولاتها أكثر من 40 موقعا، وتستمر حتى تشمل كل المحلات، كما تابعت فرق الجولات تطبيق المغاسل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى.

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