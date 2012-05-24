النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشورى يوافق على 4 تعديلات من نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن 3 أخرى

عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد أبو ساق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد (الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن المواد (العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة).

وناقش المجلس اليوم، التعديلات بالمشروع المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وانطلقت في وقت سابق، اليوم، جلسة #مجلس_الشورى العادية الثامنة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشورى يوافق على 4 تعديلات من نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن 3 أخرى
سبق

وافق مجلس الشورى، اليوم، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد (الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن المواد (العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة).

وناقش المجلس اليوم، التعديلات بالمشروع المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وانطلقت في وقت سابق، اليوم، جلسة #مجلس_الشورى العادية الثامنة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
12:26 PM

الشورى يوافق على 4 تعديلات من نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن 3 أخرى

عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد أبو ساق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,049

وافق مجلس الشورى، اليوم، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد (الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين) من مشروع نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن المواد (العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة).

وناقش المجلس اليوم، التعديلات بالمشروع المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبو ساق.

وانطلقت في وقت سابق، اليوم، جلسة #مجلس_الشورى العادية الثامنة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,003
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,504
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة