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تصادم ينهي حياة مبتعث بأمريكا .. والشرطة تعيد تمثيل الحادث وتطالب بتكريمه

مسؤول أمني: حضر إلى هنا من بلد آخر ووقف لحماية المجتمع وأسهم في مكافحة الحرائق

لقي طالب سعودي (27 عاماً) مصرعه في حادث سير عقب اصطدام سيارة بدراجته النارية في مدينة ريتشموند بمقاطعة ماديسون بولاية كنتاكي الأمريكية؛ وذلك فجر يوم الأحد الماضي.

وذكرت شرطة ريتشموند، أن الحادث وقع بين دراجة الطالب السعودي الذي يدرس في جامعة كنتاكي الشرقية ومتطوع في مكافحة الحرائق وسيارة أخرى، مشيرة إلى أنه تمّ نقله إلى مستشفى جامعة كنتاكي في حالة طارئة بإصابات خطيرة إلا أنه فارق الحياة بعد ذلك، مضيفة أنها مازالت تجري التحقيقات وتقوم بإعادة تمثيل الحادث.

وأكّد زملاء الطالب ورجال الإطفاء الذين سبق أن تطوع للعمل معهم في مكافحة الحرائق أنه كان شخصية محبوبة من الجميع وكان ينوي العودة إلى السعودية العام الجاري للانضمام إلى الدفاع المدني والتخصّص في تحقيقات الحرائق.

ونقلت صحيفة "ريتشموند ريجيستر" الأمريكية، عن الملازم أول "زاك ايفانز"؛ قوله: "المبتعث السعودي رغم أنه حضر إلى الولايات المتحدة من بلد آخر ولم يكن يعرف أحداً إلا أنه وقف لحماية هذا المجتمع وأسهم في مكافحة الحرائق وهو شخصية محبوبة ويستحق التكريم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تصادم ينهي حياة مبتعث بأمريكا .. والشرطة تعيد تمثيل الحادث وتطالب بتكريمه
سبق

لقي طالب سعودي (27 عاماً) مصرعه في حادث سير عقب اصطدام سيارة بدراجته النارية في مدينة ريتشموند بمقاطعة ماديسون بولاية كنتاكي الأمريكية؛ وذلك فجر يوم الأحد الماضي.

وذكرت شرطة ريتشموند، أن الحادث وقع بين دراجة الطالب السعودي الذي يدرس في جامعة كنتاكي الشرقية ومتطوع في مكافحة الحرائق وسيارة أخرى، مشيرة إلى أنه تمّ نقله إلى مستشفى جامعة كنتاكي في حالة طارئة بإصابات خطيرة إلا أنه فارق الحياة بعد ذلك، مضيفة أنها مازالت تجري التحقيقات وتقوم بإعادة تمثيل الحادث.

وأكّد زملاء الطالب ورجال الإطفاء الذين سبق أن تطوع للعمل معهم في مكافحة الحرائق أنه كان شخصية محبوبة من الجميع وكان ينوي العودة إلى السعودية العام الجاري للانضمام إلى الدفاع المدني والتخصّص في تحقيقات الحرائق.

ونقلت صحيفة "ريتشموند ريجيستر" الأمريكية، عن الملازم أول "زاك ايفانز"؛ قوله: "المبتعث السعودي رغم أنه حضر إلى الولايات المتحدة من بلد آخر ولم يكن يعرف أحداً إلا أنه وقف لحماية هذا المجتمع وأسهم في مكافحة الحرائق وهو شخصية محبوبة ويستحق التكريم".

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
01:20 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
02:44 PM

تصادم ينهي حياة مبتعث بأمريكا .. والشرطة تعيد تمثيل الحادث وتطالب بتكريمه

مسؤول أمني: حضر إلى هنا من بلد آخر ووقف لحماية المجتمع وأسهم في مكافحة الحرائق

تعبيرية
A A A
خالد علي - الرياض
15
29,500

لقي طالب سعودي (27 عاماً) مصرعه في حادث سير عقب اصطدام سيارة بدراجته النارية في مدينة ريتشموند بمقاطعة ماديسون بولاية كنتاكي الأمريكية؛ وذلك فجر يوم الأحد الماضي.

وذكرت شرطة ريتشموند، أن الحادث وقع بين دراجة الطالب السعودي الذي يدرس في جامعة كنتاكي الشرقية ومتطوع في مكافحة الحرائق وسيارة أخرى، مشيرة إلى أنه تمّ نقله إلى مستشفى جامعة كنتاكي في حالة طارئة بإصابات خطيرة إلا أنه فارق الحياة بعد ذلك، مضيفة أنها مازالت تجري التحقيقات وتقوم بإعادة تمثيل الحادث.

وأكّد زملاء الطالب ورجال الإطفاء الذين سبق أن تطوع للعمل معهم في مكافحة الحرائق أنه كان شخصية محبوبة من الجميع وكان ينوي العودة إلى السعودية العام الجاري للانضمام إلى الدفاع المدني والتخصّص في تحقيقات الحرائق.

ونقلت صحيفة "ريتشموند ريجيستر" الأمريكية، عن الملازم أول "زاك ايفانز"؛ قوله: "المبتعث السعودي رغم أنه حضر إلى الولايات المتحدة من بلد آخر ولم يكن يعرف أحداً إلا أنه وقف لحماية هذا المجتمع وأسهم في مكافحة الحرائق وهو شخصية محبوبة ويستحق التكريم".

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