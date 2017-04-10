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شاهد .. إغلاق معمل مُخالف لتصنيع وتجهيز المعجنات بالطائف

في حملة استباقية قُبيل شهر رمضان المبارك

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، من خلال حملة استباقية قبل شهر رمضان المبارك، عن مسكن شعبي حوله وافدان اثنان إلى معمل مُخالف لتصنيع المعجنات المتنوعة، من سمبوسك ومنتو وفرموزا وغيرها، وبكميات كبيرة وتخزينها بثلاجات تالفة، في موقعٍ يفتقر لأبسط الشروط الصحية.

الوافدان من الجنسية الأفغانية، وقد خصصا هذا المسكن غير المُرخص، والذي يقع قريباً من المحل الذي يعملان فيه، لتخزين أكياس الدقيق وبكميات كبيرة، ويعملان على إعداد تلك المعجنات التي يزيد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تثليجها وتخزينها بتلك الثلاجات حتى يتم قليها بالزيت وبيعها، أو يتم بيعها على المحلات الأخرى مثلجةً، مُحققينِ بذلك مكاسب دون مراعاة صحة الإنسان، التي تتم مصادرتها بمثل تلك المخالفات، في ظل مجهولية اللحوم والمواد التي يتم استخدامها في إعداد تلك المعجنات.

وتم إغلاق المعمل ومصادرة محتوياته من معدات، ومأكولات، فيما سُلمَ الموقع للجهة المختصة للتعامل معه نظاماً.

الطائف أمانة الطائف

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شاهد .. إغلاق معمل مُخالف لتصنيع وتجهيز المعجنات بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، من خلال حملة استباقية قبل شهر رمضان المبارك، عن مسكن شعبي حوله وافدان اثنان إلى معمل مُخالف لتصنيع المعجنات المتنوعة، من سمبوسك ومنتو وفرموزا وغيرها، وبكميات كبيرة وتخزينها بثلاجات تالفة، في موقعٍ يفتقر لأبسط الشروط الصحية.

الوافدان من الجنسية الأفغانية، وقد خصصا هذا المسكن غير المُرخص، والذي يقع قريباً من المحل الذي يعملان فيه، لتخزين أكياس الدقيق وبكميات كبيرة، ويعملان على إعداد تلك المعجنات التي يزيد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تثليجها وتخزينها بتلك الثلاجات حتى يتم قليها بالزيت وبيعها، أو يتم بيعها على المحلات الأخرى مثلجةً، مُحققينِ بذلك مكاسب دون مراعاة صحة الإنسان، التي تتم مصادرتها بمثل تلك المخالفات، في ظل مجهولية اللحوم والمواد التي يتم استخدامها في إعداد تلك المعجنات.

وتم إغلاق المعمل ومصادرة محتوياته من معدات، ومأكولات، فيما سُلمَ الموقع للجهة المختصة للتعامل معه نظاماً.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:39 AM

شاهد .. إغلاق معمل مُخالف لتصنيع وتجهيز المعجنات بالطائف

في حملة استباقية قُبيل شهر رمضان المبارك

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فهد العتيبي - الطائف
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2,995

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، من خلال حملة استباقية قبل شهر رمضان المبارك، عن مسكن شعبي حوله وافدان اثنان إلى معمل مُخالف لتصنيع المعجنات المتنوعة، من سمبوسك ومنتو وفرموزا وغيرها، وبكميات كبيرة وتخزينها بثلاجات تالفة، في موقعٍ يفتقر لأبسط الشروط الصحية.

الوافدان من الجنسية الأفغانية، وقد خصصا هذا المسكن غير المُرخص، والذي يقع قريباً من المحل الذي يعملان فيه، لتخزين أكياس الدقيق وبكميات كبيرة، ويعملان على إعداد تلك المعجنات التي يزيد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم تثليجها وتخزينها بتلك الثلاجات حتى يتم قليها بالزيت وبيعها، أو يتم بيعها على المحلات الأخرى مثلجةً، مُحققينِ بذلك مكاسب دون مراعاة صحة الإنسان، التي تتم مصادرتها بمثل تلك المخالفات، في ظل مجهولية اللحوم والمواد التي يتم استخدامها في إعداد تلك المعجنات.

وتم إغلاق المعمل ومصادرة محتوياته من معدات، ومأكولات، فيما سُلمَ الموقع للجهة المختصة للتعامل معه نظاماً.

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