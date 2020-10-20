"تعليم صامطة" ينظّم لقاءً افتراضيًّا تعريفيًّا بمسابقة مدرستي الرقمية

نظّم مكتب تعليم صامطة ممثلًا في قسم الشؤون التعليمية، مساء أمس الاثنين، اللقاء الافتراضي التعريفي الأول بمسابقة مدرستي الرقمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، عبر تطبيق ZOOM بحضور مدير المكتب عبدالرزاق بن محمد الصميلي والذي استهدف قادة المدارس.

ورحّب"الصميلي"، في مستهل اللقاء الافتراضي بالجميع؛ مثمنًا الجهود المبذولة لدعم العملية التعليمية عبر منصة مدرستي، ومقدمًا الشكر لمدير عام التعليم بمنطقة جازان على الدعم الدائم للمكتب ومدارسه والتحفيز المستمر؛ مشيرًا للدور الكبير لقادة المدارس في دعم المجتمع التعليمي.

وأضاف "الصميلي" أن مسابقة مدرستي الرقمية، تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة وتعتبر المسابقة مشروعًا وطنيًّا سيروي لمن حولنا رسالة نجاح التعلم عن بُعد في هذا الوطن الشامخ، وسيكتب شرائح المجتمع تلك الرسالة في المجالات التنافسية.

ووجّه قادة المدارس بأهمية نشر ثقافة مسابقة "منصة مدرستي الرقمية" بين الطلاب وأولياء أمورهم والمجتمع وحثهم على المشاركة؛ مهيبًا بفرز ومراجعة المنتجات التي استقبلتها المدرسة من المشاركين والقابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة ورفعها يوميًّا إلى المشرف التربوي المسندة له المدرسة؛ حيث يرفعها لوحدة الإعلام والاتصال بالمكتب للمراجعة واختيار الأفضل وعرضه على اللجنة للمسابقة، ورفع نسخة منها لمدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم جازان؛ مقدمًا شكره لقسم الشؤون التعليمية وشعبة القيادة المدرسية على تنظيم اللقاء وجميع المشاركين في اللقاء.