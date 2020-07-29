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خلال العيد .."بلدية صامطة" تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمراكز التجارية

للوقوف على سلامة الأطعمة والمشروبات والتأكد من الاشتراطات الصحيّة لكورونا

تواصل بلدية محافظة صامطة وخلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك أعمالها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية حرصًا منها على صحة المواطن والمقيم ومن أجل الوقوف على مدى نظافة تلك المطاعم والمراكز التي تقدم الأطعمة والماكولات للتاكد من التزامها بالاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والاحترازية.

فيما واصل قسم الرقابة الصحية متابعته الميدانية لأنشطة المطاعم خلال هذه الأيام وقبل حلول عيد الأضحى المبارك وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام تلك المحال بتوفير الاشتراطات الصحية والالتزام بها ومدى نظامية عمالها وتقيدهم بالزي الخاص بأعمالهم.

وقال رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن علي منيف إن البلدية تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل متابعة المراكز التجارية والمطاعم وكل ما يخص صحة المواطن للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو تجاوزات في تلك المحال داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة يتم مشاهدتها على هاتف البلاغات الموحد 940 والبلدية على أتم الاستعداد للتعامل مع البلاغات والوقوف عليها وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية في حق أي مخالف أو متساهل بالإجراءات الصحية والوقائية مؤكدًا أنه جرى تحرير عددٍ من المخالفات بحق بعض المطاعم لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

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خلال العيد .."بلدية صامطة" تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمراكز التجارية
سبق

تواصل بلدية محافظة صامطة وخلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك أعمالها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية حرصًا منها على صحة المواطن والمقيم ومن أجل الوقوف على مدى نظافة تلك المطاعم والمراكز التي تقدم الأطعمة والماكولات للتاكد من التزامها بالاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والاحترازية.

فيما واصل قسم الرقابة الصحية متابعته الميدانية لأنشطة المطاعم خلال هذه الأيام وقبل حلول عيد الأضحى المبارك وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام تلك المحال بتوفير الاشتراطات الصحية والالتزام بها ومدى نظامية عمالها وتقيدهم بالزي الخاص بأعمالهم.

وقال رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن علي منيف إن البلدية تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل متابعة المراكز التجارية والمطاعم وكل ما يخص صحة المواطن للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو تجاوزات في تلك المحال داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة يتم مشاهدتها على هاتف البلاغات الموحد 940 والبلدية على أتم الاستعداد للتعامل مع البلاغات والوقوف عليها وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية في حق أي مخالف أو متساهل بالإجراءات الصحية والوقائية مؤكدًا أنه جرى تحرير عددٍ من المخالفات بحق بعض المطاعم لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
09:17 PM

خلال العيد .."بلدية صامطة" تواصل جولاتها الرقابية على المطاعم والمراكز التجارية

للوقوف على سلامة الأطعمة والمشروبات والتأكد من الاشتراطات الصحيّة لكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل بلدية محافظة صامطة وخلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك أعمالها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية حرصًا منها على صحة المواطن والمقيم ومن أجل الوقوف على مدى نظافة تلك المطاعم والمراكز التي تقدم الأطعمة والماكولات للتاكد من التزامها بالاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والاحترازية.

فيما واصل قسم الرقابة الصحية متابعته الميدانية لأنشطة المطاعم خلال هذه الأيام وقبل حلول عيد الأضحى المبارك وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام تلك المحال بتوفير الاشتراطات الصحية والالتزام بها ومدى نظامية عمالها وتقيدهم بالزي الخاص بأعمالهم.

وقال رئيس بلدية صامطة الدكتور سالم بن علي منيف إن البلدية تواصل أعمالها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل متابعة المراكز التجارية والمطاعم وكل ما يخص صحة المواطن للتأكد من عدم وجود أي ملاحظات أو تجاوزات في تلك المحال داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة يتم مشاهدتها على هاتف البلاغات الموحد 940 والبلدية على أتم الاستعداد للتعامل مع البلاغات والوقوف عليها وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية في حق أي مخالف أو متساهل بالإجراءات الصحية والوقائية مؤكدًا أنه جرى تحرير عددٍ من المخالفات بحق بعض المطاعم لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

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