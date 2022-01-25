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صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة هيئة الملكية الفكرية

بضم كفاءات وطنية رائدة ومميزة

صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بضم كفاءات وطنية رائدة ومميزة.

وتضمنت الموافقة على تعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والمهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وحامد بن محمد فايز، وديمة بنت يحيى اليحيى، وعبدالرحمن بن عبدالله السماري، أعضاءَ في مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافةً إلى رئيس مجلس الإدارة محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم؛ وفقاً للمادة "الرابعة" من تنظيم الهيئة.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالملك آل الشيخ باسمه وباسم أعضاء المجلس؛ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهم الكريم، سائلاً الله التوفيق لأعضاء المجلس في تحقيق النجاحات لمستقبل الهيئة .

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم: إن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يأتي امتداداً لدعم القيادة -حفظها الله- لمسيرة الهيئة، راجياً من الله التوفيق والسداد لجميع أعضاء المجلس في تحقيق أهداف الهيئة وطموحات المملكة في مجال الملكية الفكرية.

الجدير بالذكر أن المهندس أسامة الزامل يعمل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس هيثم العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والأستاذ حامد بن محمد فايز نائباً لوزير الثقافة، كما تشغل ديمة اليحيى منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، وعبدالرحمن السماري رئيساً تنفيذياً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة هيئة الملكية الفكرية
سبق

صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بضم كفاءات وطنية رائدة ومميزة.

وتضمنت الموافقة على تعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والمهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وحامد بن محمد فايز، وديمة بنت يحيى اليحيى، وعبدالرحمن بن عبدالله السماري، أعضاءَ في مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافةً إلى رئيس مجلس الإدارة محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم؛ وفقاً للمادة "الرابعة" من تنظيم الهيئة.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالملك آل الشيخ باسمه وباسم أعضاء المجلس؛ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهم الكريم، سائلاً الله التوفيق لأعضاء المجلس في تحقيق النجاحات لمستقبل الهيئة .

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم: إن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يأتي امتداداً لدعم القيادة -حفظها الله- لمسيرة الهيئة، راجياً من الله التوفيق والسداد لجميع أعضاء المجلس في تحقيق أهداف الهيئة وطموحات المملكة في مجال الملكية الفكرية.

الجدير بالذكر أن المهندس أسامة الزامل يعمل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس هيثم العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والأستاذ حامد بن محمد فايز نائباً لوزير الثقافة، كما تشغل ديمة اليحيى منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، وعبدالرحمن السماري رئيساً تنفيذياً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
08:08 PM

صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة هيئة الملكية الفكرية

بضم كفاءات وطنية رائدة ومميزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بضم كفاءات وطنية رائدة ومميزة.

وتضمنت الموافقة على تعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والمهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وحامد بن محمد فايز، وديمة بنت يحيى اليحيى، وعبدالرحمن بن عبدالله السماري، أعضاءَ في مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافةً إلى رئيس مجلس الإدارة محمد بن عبدالملك آل الشيخ، وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم؛ وفقاً للمادة "الرابعة" من تنظيم الهيئة.

ورفع رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالملك آل الشيخ باسمه وباسم أعضاء المجلس؛ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمهم الكريم، سائلاً الله التوفيق لأعضاء المجلس في تحقيق النجاحات لمستقبل الهيئة .

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم: إن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يأتي امتداداً لدعم القيادة -حفظها الله- لمسيرة الهيئة، راجياً من الله التوفيق والسداد لجميع أعضاء المجلس في تحقيق أهداف الهيئة وطموحات المملكة في مجال الملكية الفكرية.

الجدير بالذكر أن المهندس أسامة الزامل يعمل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية، والمهندس هيثم العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والأستاذ حامد بن محمد فايز نائباً لوزير الثقافة، كما تشغل ديمة اليحيى منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، وعبدالرحمن السماري رئيساً تنفيذياً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

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