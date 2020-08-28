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بلا مسكن وراتب تبرع.. "الزيلعي" يروي مأساة مرضه وخسارة مليونين

البداية في اللسان ولا ينسى مساندة الرياضيين.. وإعلاميون يدعمونه بالكلمات

طمأن ‏‫اللاعب الدولي السابق خالد الزيلعي، الجميع على صحته؛ موضحًا أن الفترة الماضية كانت صعبة ولكن الآن أصبح بحالة أفضل؛ مؤكدًا أنه سيستمر في العلاج الطبيعي في مدينة الأمير سلطان الطبية؛ متمنيًا من الجميع الدعاء له؛ معبرًا عن شكره للوسط الرياضي الذي سانده بطريقة لن ينساها.

وكشف "الزيلعي" لبرنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية"، أن مشكلته الصحية بدأت معه منذ 8 أشهر فجأة دون مقدمات عند استيقاظه من النوم، وكانت في اللسان ثم اليدين والرجلين؛ موضحًا أنه يعاني من المشي والكلام.

وأوضح أنه ما بين عامي 2011 إلى 2018 جمع مبلغ مليونين ونصف؛ لكن مع الأسف خسر أمواله في مشروع عقاري استثماري؛ إذ اشترى أرضًا بـ500 ألف وبناها بـ2 مليون؛ ولكن

المقاول بناها بشكل خاطئ فخسر المشروع؛ بحسب بندر الشمري صديقه ووكيله الشخصي؛ مشيرًا إلى أنه يسكن حاليًا مع والدته لأنه لا يملك مسكنًا، ولديه 3 أولاد وليس لديه أي مصدر دخل.

‏‫وقدّم تركي العجمة مقدم برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية"، شكره لـ"عبدالرحمن الحلافي" على مبادرته لدعم "خالد الزيلعي"، وتكفله براتب شهري 20 ألف ريال لمدة سنة كاملة؛ مشيرًا إلى أن من يريد مساعدة "خالد" فإنه يحتاج لمنزل ووظيفة لزوجته.

‏‫بدوره، أضاف الإعلامي سليمان الجابري: "خالد الزيلعي فاجأني بقوة إيمانه بالقضاء والقدر وشجاعته بالخروج في هذا البرنامج، ويجب أن تكون هناك وقفة صادقه معه في هذه الظروف التي يمر بها.

وتابع ‏‫الإعلامي عبدالعزيز السويد، أن "فعل الخير في الوسط الرياضي، وفي غيره يجب أن يوجه لمثل حالات خالد الزيلعي".

وقال الإعلامي ماجد التويجري: "إننا نحن في بلد العطاء، وأتمنى أن نكون جميعًا سببًا في أن يمتلك ‫خالد الزيلعي بيتًا".

وكانت الفحوصات الطبية قد أظهرت إصابة اللاعب خالد الزيلعي (33 عامًا) بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض مجهول الأسباب طبيًّا.

وسَبَق أن لَعِب "الزيلعي" في النصر من عام 2009 حتى عام 2016، وحقق خلالها مع الفريق لقبي الدوري فترة المدرب كارينيو الأولى، قبل أن يرحل منه مُعارًا للتعاون في عام 2015.

ورحل اللاعب عن النادي بصورة نهائية عام 2016، بعد أن انتقل للخليج، وبعد ذلك مثّل عددًا من الأندية هي الفيصلي والباطن والرائد وأبها، وأخيرًا نادي العين السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلا مسكن وراتب تبرع.. "الزيلعي" يروي مأساة مرضه وخسارة مليونين
سبق

طمأن ‏‫اللاعب الدولي السابق خالد الزيلعي، الجميع على صحته؛ موضحًا أن الفترة الماضية كانت صعبة ولكن الآن أصبح بحالة أفضل؛ مؤكدًا أنه سيستمر في العلاج الطبيعي في مدينة الأمير سلطان الطبية؛ متمنيًا من الجميع الدعاء له؛ معبرًا عن شكره للوسط الرياضي الذي سانده بطريقة لن ينساها.

وكشف "الزيلعي" لبرنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية"، أن مشكلته الصحية بدأت معه منذ 8 أشهر فجأة دون مقدمات عند استيقاظه من النوم، وكانت في اللسان ثم اليدين والرجلين؛ موضحًا أنه يعاني من المشي والكلام.

وأوضح أنه ما بين عامي 2011 إلى 2018 جمع مبلغ مليونين ونصف؛ لكن مع الأسف خسر أمواله في مشروع عقاري استثماري؛ إذ اشترى أرضًا بـ500 ألف وبناها بـ2 مليون؛ ولكن

المقاول بناها بشكل خاطئ فخسر المشروع؛ بحسب بندر الشمري صديقه ووكيله الشخصي؛ مشيرًا إلى أنه يسكن حاليًا مع والدته لأنه لا يملك مسكنًا، ولديه 3 أولاد وليس لديه أي مصدر دخل.

‏‫وقدّم تركي العجمة مقدم برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية"، شكره لـ"عبدالرحمن الحلافي" على مبادرته لدعم "خالد الزيلعي"، وتكفله براتب شهري 20 ألف ريال لمدة سنة كاملة؛ مشيرًا إلى أن من يريد مساعدة "خالد" فإنه يحتاج لمنزل ووظيفة لزوجته.

‏‫بدوره، أضاف الإعلامي سليمان الجابري: "خالد الزيلعي فاجأني بقوة إيمانه بالقضاء والقدر وشجاعته بالخروج في هذا البرنامج، ويجب أن تكون هناك وقفة صادقه معه في هذه الظروف التي يمر بها.

وتابع ‏‫الإعلامي عبدالعزيز السويد، أن "فعل الخير في الوسط الرياضي، وفي غيره يجب أن يوجه لمثل حالات خالد الزيلعي".

وقال الإعلامي ماجد التويجري: "إننا نحن في بلد العطاء، وأتمنى أن نكون جميعًا سببًا في أن يمتلك ‫خالد الزيلعي بيتًا".

وكانت الفحوصات الطبية قد أظهرت إصابة اللاعب خالد الزيلعي (33 عامًا) بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض مجهول الأسباب طبيًّا.

وسَبَق أن لَعِب "الزيلعي" في النصر من عام 2009 حتى عام 2016، وحقق خلالها مع الفريق لقبي الدوري فترة المدرب كارينيو الأولى، قبل أن يرحل منه مُعارًا للتعاون في عام 2015.

ورحل اللاعب عن النادي بصورة نهائية عام 2016، بعد أن انتقل للخليج، وبعد ذلك مثّل عددًا من الأندية هي الفيصلي والباطن والرائد وأبها، وأخيرًا نادي العين السعودي.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
05:21 PM

بلا مسكن وراتب تبرع.. "الزيلعي" يروي مأساة مرضه وخسارة مليونين

البداية في اللسان ولا ينسى مساندة الرياضيين.. وإعلاميون يدعمونه بالكلمات

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عبدالحكيم شار - الرياض
5
5,907

طمأن ‏‫اللاعب الدولي السابق خالد الزيلعي، الجميع على صحته؛ موضحًا أن الفترة الماضية كانت صعبة ولكن الآن أصبح بحالة أفضل؛ مؤكدًا أنه سيستمر في العلاج الطبيعي في مدينة الأمير سلطان الطبية؛ متمنيًا من الجميع الدعاء له؛ معبرًا عن شكره للوسط الرياضي الذي سانده بطريقة لن ينساها.

وكشف "الزيلعي" لبرنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية"، أن مشكلته الصحية بدأت معه منذ 8 أشهر فجأة دون مقدمات عند استيقاظه من النوم، وكانت في اللسان ثم اليدين والرجلين؛ موضحًا أنه يعاني من المشي والكلام.

وأوضح أنه ما بين عامي 2011 إلى 2018 جمع مبلغ مليونين ونصف؛ لكن مع الأسف خسر أمواله في مشروع عقاري استثماري؛ إذ اشترى أرضًا بـ500 ألف وبناها بـ2 مليون؛ ولكن

المقاول بناها بشكل خاطئ فخسر المشروع؛ بحسب بندر الشمري صديقه ووكيله الشخصي؛ مشيرًا إلى أنه يسكن حاليًا مع والدته لأنه لا يملك مسكنًا، ولديه 3 أولاد وليس لديه أي مصدر دخل.

‏‫وقدّم تركي العجمة مقدم برنامج "كورة" على قناة "روتانا خليجية"، شكره لـ"عبدالرحمن الحلافي" على مبادرته لدعم "خالد الزيلعي"، وتكفله براتب شهري 20 ألف ريال لمدة سنة كاملة؛ مشيرًا إلى أن من يريد مساعدة "خالد" فإنه يحتاج لمنزل ووظيفة لزوجته.

‏‫بدوره، أضاف الإعلامي سليمان الجابري: "خالد الزيلعي فاجأني بقوة إيمانه بالقضاء والقدر وشجاعته بالخروج في هذا البرنامج، ويجب أن تكون هناك وقفة صادقه معه في هذه الظروف التي يمر بها.

وتابع ‏‫الإعلامي عبدالعزيز السويد، أن "فعل الخير في الوسط الرياضي، وفي غيره يجب أن يوجه لمثل حالات خالد الزيلعي".

وقال الإعلامي ماجد التويجري: "إننا نحن في بلد العطاء، وأتمنى أن نكون جميعًا سببًا في أن يمتلك ‫خالد الزيلعي بيتًا".

وكانت الفحوصات الطبية قد أظهرت إصابة اللاعب خالد الزيلعي (33 عامًا) بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض مجهول الأسباب طبيًّا.

وسَبَق أن لَعِب "الزيلعي" في النصر من عام 2009 حتى عام 2016، وحقق خلالها مع الفريق لقبي الدوري فترة المدرب كارينيو الأولى، قبل أن يرحل منه مُعارًا للتعاون في عام 2015.

ورحل اللاعب عن النادي بصورة نهائية عام 2016، بعد أن انتقل للخليج، وبعد ذلك مثّل عددًا من الأندية هي الفيصلي والباطن والرائد وأبها، وأخيرًا نادي العين السعودي.

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