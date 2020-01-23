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"حرس الحدود بجازان" ينقذ 3 مواطنين تعطل قاربهم بسبب نفاد الوقود

"القصيبي" أهاب بمرتادي البحر التأكد من جاهزية القوارب قبل الإبحار

تمكنت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة جازان، مساء يوم أمس الأربعاء ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤١هـ، من إنقاذ ثلاثة مواطنين تعرض قاربهم لعطل بعرض البحر بسبب نفاد الوقود، وسط ظروف جوية صعبة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بمنطقة جازان، العقيد حسن بن بدر القصيبي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من مالك أحد قوارب النزهة يفيد بتعطل قاربه بسبب نفاد الوقود منه بعرض البحر، وبرفقته مواطنان آخران، وذلك في حدود مسؤولية قطاع بيش بمنطقة جازان.

وأضاف:" على الفور، تم توجيه دورية بحرية للموقع، وبفضل من الله، تم العثور على القارب المتعطل، على الرغم من الظروف الجوية الصعبة، وعلى متنه جميع البحارة الثلاثة، وهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة، وتزويد القارب بالوقود، والتوجه به إلى رصيف رأس الطرفة".

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وكمية الوقود فيها وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

حرس الحدود جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس الحدود بجازان" ينقذ 3 مواطنين تعطل قاربهم بسبب نفاد الوقود
سبق

تمكنت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة جازان، مساء يوم أمس الأربعاء ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤١هـ، من إنقاذ ثلاثة مواطنين تعرض قاربهم لعطل بعرض البحر بسبب نفاد الوقود، وسط ظروف جوية صعبة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بمنطقة جازان، العقيد حسن بن بدر القصيبي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من مالك أحد قوارب النزهة يفيد بتعطل قاربه بسبب نفاد الوقود منه بعرض البحر، وبرفقته مواطنان آخران، وذلك في حدود مسؤولية قطاع بيش بمنطقة جازان.

وأضاف:" على الفور، تم توجيه دورية بحرية للموقع، وبفضل من الله، تم العثور على القارب المتعطل، على الرغم من الظروف الجوية الصعبة، وعلى متنه جميع البحارة الثلاثة، وهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة، وتزويد القارب بالوقود، والتوجه به إلى رصيف رأس الطرفة".

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وكمية الوقود فيها وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
08:45 PM

"حرس الحدود بجازان" ينقذ 3 مواطنين تعطل قاربهم بسبب نفاد الوقود

"القصيبي" أهاب بمرتادي البحر التأكد من جاهزية القوارب قبل الإبحار

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ذياب الشمري - الرياض
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تمكنت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة جازان، مساء يوم أمس الأربعاء ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤١هـ، من إنقاذ ثلاثة مواطنين تعرض قاربهم لعطل بعرض البحر بسبب نفاد الوقود، وسط ظروف جوية صعبة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بمنطقة جازان، العقيد حسن بن بدر القصيبي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من مالك أحد قوارب النزهة يفيد بتعطل قاربه بسبب نفاد الوقود منه بعرض البحر، وبرفقته مواطنان آخران، وذلك في حدود مسؤولية قطاع بيش بمنطقة جازان.

وأضاف:" على الفور، تم توجيه دورية بحرية للموقع، وبفضل من الله، تم العثور على القارب المتعطل، على الرغم من الظروف الجوية الصعبة، وعلى متنه جميع البحارة الثلاثة، وهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة، وتزويد القارب بالوقود، والتوجه به إلى رصيف رأس الطرفة".

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وكمية الوقود فيها وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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